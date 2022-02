Câmara aprova e Bolsonaro diz que vai vetar

A Câmara dos Deputados aprovou o texto substitutivo do Marco Regulatório dos Jogos de azar no Brasil, na madrugada de ontem. Com quórum simples, a matéria teve 246 votos a favor, 202 contra e três abstenções. Na sessão de mais tarde, a votação foi finalizada e a proposta que legaliza no Brasil cassinos, bingos, apostas eletrônicas, jogos lotéricos federais e estaduais, jogo do bicho e on-line em caráter permanente ou por prazo determinado. Os deputados rejeitaram os destaques apresentados ao texto, inclusive o que previa uma tributação de 30% para este tipo de atividade. O texto segue agora para análise do Senado.





Após um longo dia de negociações realizadas pelo relator do projeto, Felipe Carreras (PSB-PE), e um novo parecer que contemplou diversos pedidos das bancadas, a conclusão foi de que apenas quatro bancadas orientaram contra a matéria. Entre outros pontos, o projeto cria um imposto que incide sobre a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre a comercialização de jogos a apostas, a chamada Cide-jogos, a ser cobrada da receita bruta das empresas, com alíquota de 17%.





Já para as pessoas físicas que ganharem prêmios, o projeto determina que seja cobrada uma taxa de 20% sobre o lucro líquido, que será deduzida do ganho líquido. Além disso, o projeto diz ainda que fica proibida qualquer outro imposto ou cobrança possa incidir sobre o “faturamento, a renda ou o lucro decorrentes da exploração de jogos e apostas”.





O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a afirmar que vai exercer o poder de veto assim que o trâmite do PL 442/91, que legaliza jogos de azar for finalizado. “Fiz o que pude. Conversei com alguns parlamentares mais chegados. Mas o que eu já decidi aqui, todos já sabem: uma vez aprovado (o PL), podemos exercer nosso direito de veto, acho difícil a Câmara derrubar, mas se derrubar, vai para o Senado”, afirmou ontem.