Reajuste de 10% desagrada

Políciais civis concentrados na segunda-feira. Expectativa é de nova mobilização hoje (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)





O governo de Minas Gerais anunciou, ontem, que vai reajustar em 10,06% os salários de todas as categorias do funcionalismo público. O índice corresponde à recomposição das perdas que a inflação causou nos vencimentos dos servidores. O aumento é geral e será dado a inativos e inativos a partir de maio. A proposta não agradou lideranças e sindicatos ligados às forças de segurança que prometeram não cessar o movimento de paralisação. O índice foi considerado baixo pela categoria, que articulava uma manifestação na manhã de hoje, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. A ideia era endurecer a paralisação, mas no ínicio da noite o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) acatou ação civil pública proposta pelo Estado em desfavor do Sindicato dos Policiais Penais e determinou o fim da paralisação dos policiais em Minas.





Na decisão na noite de ontem o TJMG estabeleceu que, em caso de descumprimento, haverá multa diária de R$ 100 mil limitada a R$ 10 milhões. Ainda de acordo com a relatora, a desembargadora Albergaria Costa, está agendado para as 14h30 de 3 de março a realização de uma audiência de conciliação entre os sindicalistas e o governo do estado.





Na decisão a magistrada cita “a inadmissibilidade do exercício do direito de greve de todos os servidores que atuam diretamente na área de segurança pública. E completa que a paralisação das atividades conclamada pelo Sindicato, ainda que parcial, encontra óbice instransponível no artigo 144 da Constituição Federal, que erigiu a segurança pública como dever do Estado e direito de todos, além de violar a própria dignidade dos presos, que serão privados de importantes garantias no âmbito da execução penal”, ressaltou.





Representantes do Sindppen afirmaram que o sindicato não foi notificado oficialmente, mas anteciparam que vão recorrer da decisão. “Não vamos recuar à ação. Não fomos citados. O sindicato se mantém firme na sua posição de norteador classista e não será por conta de uma decisão judicial que a nossa categoria vai parar nesse momento. Enquanto houver recursos cabíveis para que a gente possa tratar com essas ações judiciais, nos manteremos de pé”, afirmou Magno Soares, do Sindppen.





Reajuste e insatisfação





O governador fez o anúncio do reajuste ontem, pelas redes sociais. Depois, secretários de Estado concederam entrevista para detalhar o plano e asseguraram reajustar o auxílio fardamento das tropas. Além da bonificação aos policiais, o governo pretende aumentar de R$ 47 para 75, a ajuda de custo diária repassada ao funcionalismo civil. O rearranjo deve custar, anualmente, R$ 4,5 bilhões aos cofres públicos mineiros. Já ontem, o governo enviou à Assembleia projeto de lei (PL) para regulamentar o reajuste de 10%. “O cobertor das contas públicas é curto. Portanto, o compromisso que faço hoje com os servidores de Minas são conquistas que, neste momento, estão no limite da possibilidade do estado”, afirmou Zema.





Apesar das promessas, os policiais e agentes não se dão por satisfeitos e querem o cumprimento de acordo firmado em 2019, que previa a recomposição inflacionária em três parcelas: 13% em julho de 2020, 12% em setembro do ano passado, mais 12% neste ano. A primeira parcela do acordo de 2019, de 13% no ano retrasado, foi paga pelo governo. As outras duas fatias, no entanto, foram vetadas por Zema. Isso porque no início de 2020 o texto recebeu, na Assembleia, emenda para extensão do reajuste a todo o funcionalismo.





O sargento Marco Antônio Bahia, representante da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais (Aspra-MG) projetou o endurecimento do movimento. “Não tenho dúvida de que a partir de amanhã (hoje) pode haver, sim, uma reação espontânea de todos os militares para aquartelamento. Isso não é descartado”, disse, em entrevista coletiva na sede da entidade, na Região Leste de BH.





Segundo ele, a proposta apresentada por Zema ontem não é fruto de diálogo. “Ele anunciou unilateralmente. Sem nenhuma discussão ampla com as entidades de classe, deputados ou comandos”, falou. Essa notícia (o reajuste) caiu como uma bomba em nosso meio”, completou. Aline Risi, presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (Aespol-MG) e diretora da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol), afirmou que só o retorno aos termos da negociação original será capaz de encerrar a crise.