CPI da Cemig propõe o indiciamento de 16 executivos da companhia

Os seis deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito instalada na Assembleia Legislativa para investigar a atual gestão da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) aprovaram ontem o seu o relatório final. O documento de 315 páginas recomenda ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) o indiciamento de 16 pessoas e a abertura de ações de improbidade administrativa que incluem empresas ligadas à estatal e escritórios de advocacia. O relatório do deputado Sávio Souza Cruz (MDB), aprovado por unanimidade com uma emenda de autoria coletiva, foi elaborado após mais de oito meses de investigações. Entre os objetivos da CPI estava apurar suposta estratégia de desidratação da estatal para privatização e denúncias de ingerência do partido Novo, do governador, em decisões administrativas.





O relatório será enviado ao MPMG, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), Ministério Público de Contas (MPC-MG), Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Tribunal de Justiça estadual (TJMG). E também ao governador Romeu Zema, com recomendação de que ele avalie necessidade de "imediato afastamento dos indiciados que exercem atividades na Cemig", segundo trecho da emenda adicional.





O documento propõe o indiciamento do presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho, por improbidade administrativa e contratação direta ilegal.O vice-presidente do partido Novo, Evandro Negrão – sócio do marido de uma diretora da Cemig em uma empresa de geração de energia que teria negócios com a estatal –, também é citado no relatório. Na primeira versão do relatório, ele teve o indiciamento sugerido por usurpação de função pública, mas, na versão final, os deputados recuaram e pediram que sua atuação na Cemig seja investigada pelo Ministério Público.





Em 2019, quando a Cemig buscava novo presidente, o dirigente do Novo, a pedido do então secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Cássio Azevedo, procurou a Exec, empresa responsável por captar executivos no mercado, e solicitou orçamento. A estatal contratou os serviços da Exec e, durante o processo seletivo, Passanezi passou por sabatina que teve a participação de Zema e de Negrão. Em outra oportunidade, ele chegou a ser entrevistado por João Amoêdo, então presidente nacional do Novo. A Exec é uma das oito empresas citadas no pedido de indiciamento por improbidade administrativa. As outras são Terra Tavares, Ferrari e Elias Rosa Sociedade de Advogados, A&C Centro de Contas S.A., IBM, Wework Serviços de Escritório Ltda., Kroll Associates Brasil Ltda., Thomaz Bastos Waisberg e Kurzweil Advogados, e Lefosse Advogados. A CPI é composta por Cássio Soares, Sávio Souza Cruz, Professor Cleiton (PSB), Beatriz Cerqueira (PT), Zé Guilherme (PP), Hely Tarquínio (PV) e Zé Reis (Podemos). Todas estão envolvidas em contratos suspeitos analisados pela CPI.





No caso da headhunter, além de ter sido o dirigente do Novo o responsável por obter a primeira proposta financeira, o trato de R$ 170 mil só foi assinado após Passanezi assumir a presidência. A prática, chamada de convalidação, é utilizada para validar acordos retroativos.





RELATOR CRITICA CONTRATAÇÃO

Para o relator, a contratação da Exec para conduzir a seleção do novo presidente foi "verbal, totalmente informal e arbitrária". A empresa, que tem sócios ligados ao Novo, participou da montagem do secretariado de Zema. A assinatura retroativa do acordo, via convalidação, é o que teria gerado a improbidade administrativa. A Cemig firmou pelo menos quatro convênios dispensados de licitação para contratar executivos. Somados, os gastos passam de R$ 1 milhão.





“Caso se confirme que recursos da Cemig foram utilizados para o pagamento de serviços prestados ao Novo, a conduta, em tese, é passível de configurar desvio de valores pertencentes a uma empresa estatal para proveito de uma entidade privada (Novo e Exec), configurando, em tese, o crime de peculato”, aponta Souza Cruz.

Estatal mineira diz que “preserva” seu patrimônio

A conclusão da CPI da Cemig provocou reação da estatal e de empresas denunciadas. O presidente da empresa, Reynaldo Passanezi, não se manifestou. Já a companhia divulgou nota. “A Cemig reafirma que todos os atos da atual gestão visam preservar o patrimônio da companhia e assegurar a melhoria da oferta de serviços de energia elétrica aos seus clientes, seguindo rigorosamente a legislação pertinente. Essa melhoria passa pelo maior conjunto de investimentos da história da companhia: estão sendo investidos R$ 22,5 bilhões em Minas Gerais até 2025, com geração de 165 mil empregos no estado”, diz nota da estatal.





Por meio de nota, a defesa de Evandro Negrão de Lima Júnior afirmou: "Entre outubro e novembro de 2019, Evandro foi consultado pelo então secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Cássio Azevedo, sobre a substituição de Cledorvino Bellini, que havia decidido deixar a presidência da Cemig. A sugestão foi pela contratação de uma empresa de recrutamento para que houvesse um processo seguindo as melhores práticas de governança. Dessa forma, foi solicitada uma proposta a uma empresa reconhecida nacionalmente, que preenchia os requisitos necessários e apresentou um preço abaixo do de mercado. Essa proposta foi encaminhada ao secretário Cássio e ao então presidente Bellini, que deram sequência à decisão de contratação da empresa de recrutamento", diz trecho do comunicado.





A Lefosse Advogados diz que “todas essas contratações foram realizadas de acordo com as leis e regulamentos de licitação. O Lefosse e seus representantes não foram ouvidos ou consultados pela CPI, mas o escritório aguarda com tranquilidade a manifestação do MP”. “Os serviços eram indispensáveis para a defesa do patrimônio público e os profissionais envolvidos são inquestionavelmente habilitados para tanto. A contratação, por outro lado, derivou da composição de equipe forense constituída para investigar irregularidades apontadas pelo Ministério Público estadual e também para representar a companhia em outros procedimentos, inclusive junto ao Tribunal de Contas”, diz a Terra Tavares, Ferrari e Elias Rosa Sociedade de Advogados.





A WeWork diz que “o contrato de prestação de serviços entre a WeWork e a Cemig foi celebrado considerando a negociação entre as partes”. A AeC defendeu a “legalidade”, a “idoneidade” e a “transparência” dos acordos firmados com a Cemig. “A empresa reafirma seu compromisso em colaborar com toda e qualquer apuração que demande sua participação e reitera que todas as suas relações institucionais e comerciais sempre se nortearam pela ética e pelo conjunto das melhores práticas de integridade e compliance”.





A Kroll, empresa de investigação forense e que também atuou na Cemig, garantiu ter sido contratada e prestado serviços seguindo diretrizes legais. “A Kroll reforça que a coleta forense foi realizada em dispositivos corporativos da empresa contratante, sobre os quais não há expectativa de privacidade, conforme orientação expressa nas políticas internas da própria Cemig.” Destaca, ainda, que “todos os serviços prestados seguem a legislação nacional e internacional sobre a matéria e estão alinhados com as modernas diretrizes anticorrupção trazidas pelos órgãos e agências de controle”.





O líder de governo na Assembleia, Gustavo Valadares (PSDB), criticou a CPI. “Lamento, profundamente, e digo a eles, por meio desta nota pública, que confio na Justiça e no Ministério Público estadual – que agora dará a palavra final, comprovando que não houve irregularidades na Cemig (...) Volto a confirmar: não há nem de longe a possibilidade de privatização da Cemig neste momento. Este é um governo que foi eleito, sim, com este plano. Porém, essa não é a discussão que se faz agora; e não pode ser o pano de fundo para cometer injustiças aos que dirigem e lideram a companhia.”