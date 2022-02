Três redes sociais terão canal de denúncias no TSE contra fake news

Os ministros Edson Fachin, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes fizeram reunião para transição de gestão no TSE (foto: NAJARA DE ARAÚJO/SECOM/TSE)





Brasília – O Tribunal Superior Eleitoral e as oito plataformas digitais assinaram acordo ontem para combater as fake news na campanha eleitoral deste ano. São elas Google, YouTube, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok e Kwai. E três delas (WhatsApp, Facebook e Instagram) terão canal de denúncias ligado ao Tribunal Superior Eleitoral. Se o conteúdo reportado violar as políticas das plataformas, será removido imediatamente. Essa é uma das ações previstas no Memorando de Entendimentos firmado pelas plataformas com o TSE, como parte dos esforços de combate à desinformação para garantir a integridade do processo eleitoral brasileiro deste ano. O funcionamento do canal ainda será definido.





Natália Paiva, responsável pelas políticas públicas do Instagram na América Latina, afirmou ao Correio Braziliense/Estado de Minas que as plataformas estão colaborando com o TSE. “Há anos trabalhamos em colaboração com o TSE e lançamos diversas iniciativas específicas para o público brasileiro”, destacou. “O tribunal reportará diretamente à Meta, operadora dos aplicativos Facebook e Instagram, postagens que possam estar violando as regras das plataformas”, ressaltou.





“Não permitimos em nossos aplicativos conteúdos que possam interferir na eleição, como, por exemplo, santinhos digitais com o número incorreto do candidato e materiais que indiquem a data errada da votação”, disse Natália Paiva.





“A integridade das eleições no Brasil é uma absoluta prioridade para o Facebook e o Instagram. E esse trabalho, desenvolvido com o TSE ao longo dos anos, e em especial no ano passado, foi fundamental para consolidar as diversas iniciativas que foram pactuadas”, disse também Natália Paiva no evento celebrado no TSE.





O WhatsApp também terá um canal de denúncias contra disparos em massa, feitas por meio de um formulário que é centralizado pela corte. Segundo o aplicativo, o banimento de canais e contas será baseado, "exclusivamente, na violação dos termos e políticas do WhatsApp sobre disparos em massa e serviços de mensagens automáticas". A estratégia para combater a divulgação de notícias falsas foi firmada por Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube e Kwai. O TSE ainda tenta uma negociação com o LinkedIn e Telegram.





Dario Durigan, chefe de políticas públicas para o WhatsApp, destacou, no evento no TSE, que uma democracia sólida deve partir de um processo eleitoral íntegro. “O Brasil e sua democracia são muito importantes para o WhatsApp. E o compromisso com o país, que tem se desdobrado em iniciativas bem-sucedidas em inúmeras frentes, revela-se, especialmente, nesta parceria com o TSE e a Justiça Eleiroral”, sustentou ele.





“Quanto mais conectamos as pessoas, mais importante é garantir que elas estejam protegidas. Por isso, eu lembro que as conversas no WhatsApp contam com criptografia de ponta a ponta”, disse ele. No entanto, se garante segurança e privacidade às pessoas, Dario lembrou que o aplicativo “exige integridade em sua utilização”.





O presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, destacou as eleições como momento importante para a democracia brasileira. "Estamos preocupados e empenhados em preservar um ambiente de debate livre, amplo, robusto, mas que preserve certas regras mínimas de legalidade e de civilidade. Portanto, estamos empenhados em combater o ódio, a criminalidade difundida on-line e teorias conspiratórias de ataques às democracias”, disse.





Barroso disse ser preciso inundar o universo digital com informações verdadeiras sobre o processo eleitoral. “As plataformas digitais e os aplicativos de mensagens instantâneas se tornaram hoje um grande espaço público, apesar de serem empresas privadas, por onde trafega boa parte das informações, opiniões, ideias e notícias”, afirmou.





As iniciativas do Tribunal Superior Eleitoral e das plataformas digitais ocorrem depois de investidas do presidente Jair Bolsonaro e aliados contra o sistema de urnas eletrônicas, por meio de divulgação de informações falsas sobre a sua eficácia.





Bolsonaro já disse em várias oportunidades que venceu no primeiro turno as eleições presidenciais de 2018 e prometeu apresentar provas, mas nunca o fez. A última tentativa foi durante live no ano passado, quando divulgou inquérito sigiloso sobre invasão de hackers ao sistema do TSE. A ação do presidente acabou virando alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal, por divulgação de investigações que correm em segredo de Justiça.





Rigor contra a desinformação





O ministro Edson Fachin, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou ontem que uma das prioridades da corte durante o seu mandato como presidente será enfrentar as "ameaças ruidosas do populismo autoritário”. "Enfrentaremos distorções factuais e teorias conspiratórias, as quais, somadas ao extremismo, tentam atingir o reconhecimento histórico e tradicional da Justiça Eleitoral", disse o ministro, em reunião da transição da gestão do ministro Luís Roberto Barroso. Fachin assume o Tribunal Superior Eleitoral no próximo dia 22 de fevereiro.





Segundo o magistrado, uma das prioridades da Justiça Eleitoral neste ano é a segurança cibernética. “Há riscos de ataques de diversas formas e origem. Tem sido dito e publicado, por exemplo, que a Rússia é um exemplo dessas procedências. O alerta quanto a isso é máximo e vem num crescendo", declarou.





Ele disse ainda que será levado adiante um programa de gestão da reputação institucional do TSE, cuja execução ficará a cargo do professor Fernando Franco Alvim, novo assessor especial de enfrentamento à desinformação. Em relação aos riscos cibernéticos, o ministro disse que há ameaças de ataques de diversas formas e origens. “A guerra contra a segurança no ciberespaço da Justiça Eleitoral foi declarada faz algum tempo” afirmou. “Violar a estrutura de segurança do Tribunal Superior Eleitoral abre uma porta para a ruína da democracia. Aqueles que patrocinam esse caos sabem o que estão fazendo para solapar o Estado de direito”, acrescentou o ministro.





Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu no Palácio do Planalto, com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do TSE Edson Fachin e Alexandre de Moraes. O encontro foi rápido e durou cerca de 10 minutos.





Segundo interlocutores, Bolsonaro aproveitou a ocasião para pedir diálogo mais frequente com o Judiciário, qu tem vários inquéritos contra ele por motivos diversos. A agenda contou ainda com as presenças do advogado-geral da União, Bruno Bianco, e do subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, Pedro Cesar Sousa, além do ministro da Defesa, Walter Braga Netto. (LP, com agências)





O QUE FARÃO AS REDES SOCIAIS





Ações de Facebook, Instagram e WhatsApp contra fake news





Implantar ou auxiliar a implemantação de iniciativas para a difusão de informações confiáveis e de qualidade sobre o processo eleitoral





Disponibilização de um rótulo eleitoral que direcionará os usuários a informações oficiais sobre o pleito





Desenvolvimento conjunto de stickers sobre eleições para a plataforma Instagram





Criação de um chatbot na interface do Instagram para facilitar o acesso do eleitor a conteúdos oficiais e relevantes a respeito do processo eleitoral





Implantar iniciativas de alfabetização midiática e capacitação com vistas ao enfrentamento da desinformação, quais sejam: seminários com o TSE e os tribunais regionais eleitorais (TREs)





Produção de cartilhas educativas sobre as plataformas





Workshops sobre discurso de ódio e extremismo com servidores e equipes de comunicação da Justiça Eleitoral





O WhatsApp capacitará colaboradores do Facebook Serviços On-line do Brasil Ltda. para que possam conduzir seminários para os servidores do TSE e dos TREs sobre o aplicativo