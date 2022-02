José Santana assume o PL em Minas Gerais

''Vou ter a oportunidade de, com o pouco de experiência que tenho, ajudar nossa turma a fazer uma boa chapa, disputar a eleição, ter boas representações na Assembleia e na Câmara Federal e ajudar Minas Gerais'' - José Santana, presidente do PL em Minas (foto: Beto Magalhães/EM/D.A Press - 23/01/06)



O Partido Liberal (PL), sigla de Jair Bolsonaro, tem um novo presidente em Minas Gerais. O ex-deputado federal José Santana assumiu o posto a pedido de Valdemar da Costa Neto, líder nacional da agremiação. Em busca de ampliar as bancadas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, os liberais se movimentam para filiar novos nomes – ligados, sobretudo, ao bolsonarismo. O deputado federal Cabo Junio Amaral, aliado ao presidente da República, vai trocar o PSL pelo PL. O caminho deve ser seguido, também, pelos parlamentares estaduais Coronel Sandro (PSL) e Bruno Engler (PRTB).





Segundo apurou o Estado de Minas, a cúpula liberal em Minas tem o desejo de apoiar a reeleição do governador Romeu Zema (Novo). Embora componham, em termos oficiais, o bloco de oposição ao Palácio Tiradentes, os deputados estaduais do PL são, na prática, aliados do poder Executivo. A avaliação é que Zema faz uma gestão “equilibrada” e, por isso, deve ter o partido de Bolsonaro ao lado na campanha eleitoral.





José Santana substitui o filho, o deputado estadual Bernardo Santana, no comando do PL mineiro. "Vou ter a oportunidade de, com o pouco de experiência que tenho, ajudar nossa turma a fazer uma boa chapa, disputar a eleição, ter boas representações na Assembleia e na Câmara Federal e ajudar Minas Gerais", disse, à reportagem.





Veterano na política, Zé Santana foi deputado federal por mandatos consecutivos e deixou Brasília em 2011. Antes, presidiu o Parlamento estadual. Ele afirmou ter atendido, de pronto, o chamado de Costa Neto, o presidente nacional. “Fui convocado e aceitei. É algo que você não pode negar”.





“Coerência”





Deputado federal em primeiro mandato, o policial militar reformado Junio Amaral foi eleito na esteira de Jair Bolsonaro, em 2018. O alinhamento de Amaral ao chefe do governo federal motivou a escolha pela agremiação liberal. “É o partido que abriu as portas para o presidente”, pontuou. O parlamentar já conversou com Valdemar da Costa Neto sobre a mudança, que deve ser concretizada na janela partidária, a ser iniciada em março. Para Amaral, estar ao lado de Bolsonaro é fundamental para conseguir um novo mandato no Congresso Nacional. “Meu eleitorado exige coerência para esta reeleição.”





Interlocutores de Bruno Engler, segundo colocado na eleição municipal de Belo Horizonte em 2020, dizem que o acordo entre ele e o PL já está costurado. Falta apenas assinar a ficha de filiação. Hoje, o PL mineiro é representado por Léo Portela Gustavo Santana, também filho do novo presidente, na Assembleia. Na Câmara, o partido tem Zé Vitor, Aelton Freitas e Lincoln Portela, designado 1º vice-presidente do diretório estadual.





Apoio

Na semana passada, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) esteve em Belo Horizonte. Ele se reuniu com Igor Eto, secretário de Governo de Romeu Zema, e líder das articulações eleitorais do Novo, e com o próprio governador. Flávio viajou para tentar convencer Zema a apoiar a reeleição de Bolsonaro. A resposta, porém, indicou que o governador deve caminhar junto de Felipe d'Ávila, pré-candidato do Novo ao Palácio do Planalto.





O entorno do presidente da República busca um palanque para fortalecer, em Minas Gerais, a campanha deste ano. Entre aliados de Zema, porém, a avaliação é de que o governador não terá ganhos diretos caso se una explicitamente a Bolsonaro.