Ciro Gomes, candidato do PDT à Presidência da República: "Eu não seria, por mais desejo que tenha, indelicado de constranger Kalil tendo, o partido dele, uma [pré] candidatura" (foto: TÚLIO SANTOS/EM/D.A PRESS)







Pré-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes esteve na sede da Prefeitura de Belo Horizonte ontem para conversar com o prefeito Alexandre Kalil (PSD). Segundo ele, a visita foi de cortesia, por causa da boa relação que ambos têm há alguns anos. Apesar de terem conversado de política, o pedetista afirmou que o bate-papo não teve cunho eleitoral. Kalil é tido como pré-candidato ao governo mineiro. Mesmo assim, Ciro fez questão de dizer a Kalil que está à disposição. E, para isso, fez uma analogia a Reinaldo, atacante que foi ídolo do Atlético – clube do coração do prefeito – nos anos 1970 e 1980.





"Eu não seria, por mais desejo que tenha, indelicado de constranger Kalil tendo, o partido dele, uma [pré] candidatura. Apenas disse que como Reinaldo, o rei do Atlético, estou na área pedindo a bola, para ver se a gente ajuda o Brasil a mudar de caminho", disse. A pré-candidatura do PSD citada por Ciro é a de Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional e eleito senador por Minas Gerais.





"Concordamos, eu e ele, que a hora da política não é essa. Porque delicadezas a gente precisa cultivar, especialmente chegando a Minas Gerais, terra de Tancredo Neves e Juscelino Kubitschek. Temos que chegar com o respeito devido", pontuou.





Ciro afirmou que o PDT tem Kalil como prioridade em Minas, mas que pode, sim, rumar à eleição em chapa própria, "puro-sangue". Apesar disso, afirmou que a conjuntura nacional exige união. "Espero muito ir [à eleição] com mais gente. Porque a tarefa não é propriamente ganhar a eleição, mas governar o Brasil", salientou.





Em que pese a possibilidade de Kalil entrar na disputa contra o governador Romeu Zema (Novo), Ciro relatou que o amigo permanece voltado às demandas da prefeitura. "Examinamos o quadro nacional e de Minas Gerais. Vi Kalil muito compenetrado de que sua grande tarefa, hoje, é governar Belo Horizonte. Preocupado com as chuvas. A gente conversando e ele perguntando a assessores se havia alguma questão de risco."





Como mostrou o Estado de Minas nesta semana, o PDT mineiro tem esperança de repetir no estado a aliança com o PSD no Rio de Janeiro. Lá, o trabalhista Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, e o pessedista Felipe Santa Cruz, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), são tidos como potenciais postulantes ao governo. Apesar disso, já decidiram que vão caminhar juntos.





Segundo Ciro, a aliança em terras fluminenses não significa, necessariamente, união PDT-PSD no quadro nacional ou em Minas. Por aqui, a ideia é manter o apoio pedetista à administração Kalil.





“Vamos ver se, aqui em Belo Horizonte e em Minas Gerais, mantemos o que já é fato. Nossos vereadores apoiam e co- operam com Kalil. Participamos da administração dele, e achamos que merece ser apoiada. Fiz um apelo a ele para que continue prestigiando nossos compa- nheiros. Vamos deixando o tempo amadurecer as coisas para ver como vai ser a eleição nacional".





"Não dá para a gente votar no Bolsonaro para protestar contra o desastre econômico e de corrupção do PT e do Lula. E, agora, votar no Lula para protestar contra o desastre que Bolsonaro representa. É preciso ter calma, paciência e, acima de tudo, construir caminhos de diálogo", disse. No mais recente levantamento eleitoral XP/Ipespe, Ciro aparece em terceiro lugar, com 8%, ao lado do ex-juiz Sergio Moro (Podemos). Lula, o líder, tem 43%; Bolsonaro, 25%.





“DESASTRE”

"Fizemos uma aliança no Rio. PDT e PSD se acertaram lá, e eu respeito aquilo. Não tem nenhum sentido eu atrapalhar um caminho que vai libertar o Rio de Janeiro do desastre político que se instalou ali. Aliás, com apoio do Lula em todas as eleições, ninguém pode ver Sergio Cabral e Crivella sem ver Lula apoiando o desmantelo que aconteceu no Rio de Janeiro."





Ciro também atacou o PT por causa da articulação que fez o PSB ficar neutro na eleição presidencial em 2018, em que pese a expectativa de o PDT ter os socialistas como aliados àquela época. A reviravolta forçou os trabalhistas a emplacarem coligação formada apenas com o Avante.





"Quando a gente não consegue, faz o que fez na eleição passada. Me cercaram. Na última hora, Lula tirou o tempo [de TV] do PSB, destruiu Marcio Lacerda aqui, tirou o tapete da Marília Arraes, e acabou fortalecendo Bolsonaro. Fiz o quê? Morri de véspera? Não morro de véspera. Sou um lutador. Luto pelo povo brasileiro", pontuou.





A fala foi uma mençao à desistência da candidatura do ex-prefeito de BH Marcio Lacerda ao governo mineiro. Marília Arraes, do PT, saiu de cena em Pernambuco em prol do apoio à reeleição do governador Paulo Cãmara, justamente do PSB.





Ciro esteve na prefeitura acompanhado do presidente do PDT mineiro, deputado federal Mário Heringer. A comitiva da legenda teve, ainda, o deputado estadual Alencar da Silveira Júnior, presidente do América. Marcaram presença, também, Miltinho CGE, Bruno Miranda e Duda Salabert, vereadores de BH. "Essa parceria é de longa data. Os dois, além de afinidade política, têm afinidade afetiva. O partido é base do Kalil – e sinalizamos que querem continuar. Kalil agradeceu, e está apoiando o PDT. Essas decisões extrapolam a dimensão municipal e desembocam na questão municipal. Kalil, Ciro e nós não temos controle sobre isso. São decisões partidárias", disse Duda.





INDEFINIÇÃO

Kalil ainda não bateu o martelo sobre concorrer ao governo de Minas. Apesar disso, dirigentes do PSD reiteram que ele tem total autonomia para participar da corrida eleitoral. Ontem, o senador Alexandre Silveira, presidente do diretório do PSD em Minas, afirmou que o prefeito de BH é o "caminho natural" da sigla no estado.





"Nosso caminho natural é o prefeito de Belo Horizonte, reeleito com 63% dos votos, aprovado. Alguém com fala reta e franca e que muito tem de afinidade com o povo mineiro. O prefeito é o candidato natural do PSD. Desde que seja uma opção dele, tem total e completo respaldo do partido – em nível estadual e nacional", completou Silveira.





O prefeito da capital mineira ainda não tem apoios formais. No PT, que negocia a formação de uma frente com PSB, PV e PCdoB, há defesa por não descartar a ideia de apoiar Kalil.