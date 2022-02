Lira que agilizar debate sobre combustíveis por meio de projeto de lei

Arthur Lira diz que solução tem que ser conjunta entre Câmara e Senado (foto: ZECA RIBEIRO/CÂMARA DOS DEPUTADOS)





Brasília – O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), defendeu ontem a agilização no Congresso da discussão sobre a redução de impostos sobre os combustíveis para reduzir os preços. Para tanto, ele quer que o tema seja tratado apenas pelo Projeto de Lei Complementar 11/20, em vez da votação de uma nova proposta de emenda à Constituição (PEC) sobre o tema, como propõe o governo federal.





O projeto, já aprovado pela Câmara, atualmente está em tramitação no Senado. Arthur Lira anunciou que pretende se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar do assunto. "É imensamente mais econômico do ponto de vista do processo legislativo. A saída tem de ser negociada pelas duas Casas, sem vaidade, sem protagonismo individual. Que a gente tenha uma solução prática para esse assunto, que todo mundo quer", afirmou.





O principal objetivo, segundo Lira, é tirar a pressão dos combustíveis sobre a inflação. "Se tivéssemos findado a discussão do ICMS, a pressão já teria diminuído", comentou. Ele observou que, em 2021, os estados e o Distrito Federal tiveram receita de R$ 109,5 bilhões com esse tributo, valor 36% maior do que os R$ 80,4 bilhões arrecadados no ano anterior. "Esse é um imposto que está pesando no bolso dos brasileiros. Cabe uma reflexão. Ficou claro que o imposto precisa ser revisto e analisado."





O texto do PLP 11/20 estabelece valor fixo para cobrança de ICMS sobre combustíveis, tornando o tributo invariável frente às variações do petróleo ou de mudanças de câmbio. "O Senado pode, inclusive, mexer na alíquota do ICMS, que nós não tratamos, mas também cabe a discussão dos impostos federais", espera. "Se pudermos juntar esta discussão no PLP seria mais rápido. Poderia ser resolvido de maneira mais pragmática." Lira afirmou que ainda não conversou com o presidente Jair Bolsonaro sobre o assunto.





O presidente da Câmara afirmou que realizará na próxima quarta-feira nova reunião de líderes para discutir a distribuição das presidências das comissões permanentes. Arthur Lira afirmou que pretende cumprir acordos anteriores para divisão dos colegiados entre os partidos, mesmo com a fusão do DEM e PSL, que deu origem à União Brasil. "A gente vai ter que ver como vão ficar essas composições, porque muitos deputados vão sair, muitos deputados vão permanecer. Depois deste desenho, eu defendi o cumprimento do acordo. A Comissão de Justiça será, se depender de mim, entregue ao PSL, que agora é União Brasil. Vamos conversar com o líder para determinar esta situação."





As mudanças de legenda, segundo Arthur Lira, podem afetar a distribuição de cargos nas comissões. "A gente tem que analisar estes casos regimentalmente. Normalmente, quando há mudança de partido com presidência de comissão, os presidentes que saem do partido entregam a presidência." Entre 3 de março e 1º de abril deste ano acontece a chamada janela partidária, quando os deputados podem trocar de legenda para concorrer às eleições sem correr o risco de perder o mandato.





Lira informou que na semana que vem o plenário pode votar o Marco de Garantias (Projeto de Lei 4.188/21), que mudas as regras de garantias para permitir o resgate antecipado de letra financeira, a transferência de valores do Fundeb e acaba com o monopólio da Caixa Econômica Federal para penhores civis. Os líderes ainda conversaram sobre propostas relacionadas ao meio ambiente (Projeto de Lei 2.405/21) e à pandemia de coronavírus (Projeto de Lei 1.350/21). Lira explicou que a Câmara seguirá com as votações pelo Sistema de Deliberação Remota até o carnaval, para depois decidir sobre a retomada dos trabalhos presenciais do plenário.





Denúncia rejeitada





O Supremo Tribunal Federal formou maioria para rejeitar denúncia contra o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva, em 2019, pelo suposto recebimento de propina de R$ 1,6 milhão da empreiteira Queiroz Galvão por meio de um assessor parlamentar, segundo as investigações. Os procuradores sustentavam que ele teria retirado os recursos de uma "caixa de propinas" mantida pela construtora em favor do Partido Progressista (PP), ao qual Arthur Lira é filiado.





No entanto, meses depois de fazer a denúncia contra o parlamentar, o Ministério Público Federal recuou e retirou a acusação com a alegação de fragilidade probatória, contradições nas narrativas dos relatores e falta de elementos que comprovem o recebimento de dinheiro ilegal.





Após a decisão do STF, Lira se manifestou. “É a quarta denúncia arquivada sobre a delação de um inimigo político. Eu digo isso desde a época em que se formou essa situação. Então, eu tive quatro inquéritos arquivados por causa da delação de um inimigo político. Isso é mais do que necessário para a gente rever, pensar direito como funcionaram as delações na Operação Lava-Jato e como elas se comportam no Brasil”, disse.





A defesa do deputado também se manifestou por meio de nota e afirmou estudar um pedido de danos morais. “Foram quatro denúncias baseadas em seus depoimentos, todas arquivadas por falta de provas. É inegável o dano à imagem do presidente da Câmara, causado por depoimentos inverídicos prestados por alguém movido por um desejo de vingança. É um caso a ser estudado, um exemplo de como uma delação sem provas pode ser danosa a uma pessoa”, escreveram os advogados Pierpaolo Cruz Bottini e Marcio Palma.





Até o momento, seis ministros do Supremo seguiram o voto do relator, Edson Fachin, pela rejeição da denúnia contra Arhtur Lira. Acompanharam o relator os ministros Gilmar Mendes, Rosa Weber, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Dias Toffoli.