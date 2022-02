Jair Bolsonaro diz que o Brasil está vivendo "ditadura de canetas"

Jair Bolsonaro, presidente da República: "Qual a diferença de uma ditadura feita pelas armas, como a gente vê, por exemplo, em Cuba, Venezuela, em outros países, de uma ditadura que vem pelas canetas? Nenhuma. Vocês sabem o que está acontecendo no Brasil. Nos próximos dias vai acontecer algo que vai nos salvar no Brasil. Tenho certeza disso" (foto: EVARISTO SÁ/AFP)





Brasília – O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ontem que o Brasil vive uma “ditadura da caneta”, em referência ao Poder Judiciário. Em tom enigmático, sem detalhar, o chefe do Executivo federal disse que “nos próximos dias vai acontecer algo que vai nos salvar”. As declarações ocorreram durante conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. “Qual a diferença de uma ditadura feita pelas armas, como a gente vê, por exemplo, em Cuba, Venezuela, em outros países, de uma ditadura que vem pelas canetas? Qual é a diferença? Nenhuma. Vocês sabem o que está acontecendo no Brasil. Eu acredito em Deus, mas nos próximos dias vai acontecer algo que vai nos salvar no Brasil. Tenho certeza disso”, disse o presidente.





O comentário do presidente foi feito após um apoiador se oferecer para fazer uma oração para que Bolsonaro se curasse de sua obstrução intestinal, que o levou a ficar internado no hospital no começo deste ano. Não houve necessidade de nova cirurgia. Bolsonaro tem feito críticas frequentes a ministros do Supremo Tribunal Federal, que tem vários inquéritos que o investigam, como o de divulgação de fake news e de quebra de inquérito sigiloso sobre invasão do sistema do Tribunal Superior Eleitoral.





Após o comentário, ele foi aplaudido por apoiadores. Um pastor bolsonarista que orava para o presidente no início da conversa disse que, ainda neste primeiro semestre, ‘Deus irá levantar o tapete e varrer toda a imundície do Brasil’. “O Brasil todo vai se surpreender, até quem foi o mandante da sua facada”, garante o homem.





Bolsonaro voltou a criticar a adoção de passaportes sanitários por prefeitos e governadores. Ao ouvir um apoiador sobre a exigência em Manaus, disparou: “Rapaz, parece que tá dentro de alguns aquele espírito de ditador, ‘quero mandar’, ‘vai vacinar teu filho’, ‘não pode entrar aqui’. Então, pessoal, voto para presidente é importante, mas pra vereador também é, tá ok?”.





Em outro momento, Bolsonaro fez referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), criticando proposta de regulamentação da mídia feita pelo petista. “Agora com o celular, com a mídia livre, vai continuar livre, porque não vai ser um canalha ou outro que vai querer cercear a liberdade nossa. Vocês sabem ao que estou me referindo…Com esse tipo de informação que eles têm, essa prisão [pressão por votos em pequenas cidades] vai deixar de existir”, afirmou.