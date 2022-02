Supremo Tribunal Federal autoriza formação de federações partidárias

Ministro Luís Roberto Barroso defendeu extensão do prazo para o fim de maio (foto: ABDIAS PINHEIRO/SECOM/TSE)





Brasília – O Supremo Tribunal Federal decidiu, ontem, por 10 votos a 1, referendar a lei que cria as federações partidárias, a união de legendas para atuar de maneira unificada por um período mínimo de quatro anos nas eleições. O STF julgou ação apresentada pelo PTB, que alegava que as federações são mera reedição das coligações, que acabaram por decisão do Congresso Nacional. Votaram a favor das federações os ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Dias Toffoli. Apenas o ministro Kassio Nunes Marques foi contra.





Na mesma ação, o Partido dos Trabalhadores apresentou pedido para que o prazo para formação das federações fosse estendido até 5 de agosto. Atualmente, as legendas podem oficializar o pedido de união até 1º de março. Os ministros do STF, entretanto, decidiram, por 6 votos a 4, que o prazo vá até de 31 de maio para que as federações sejam formadas pelos partidos, excepcionalmente em 2022. Para as próximas eleições, o prazo será de seis meses antes do pleito.





Nesse sentido, votaram a favor os ministros Luís Roberto Barroso, André Mendonça, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber e Luiz Fux. Já os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski defenderam que deveria ser mantida a data prevista em lei, 5 de agosto. O ministro Nunes Marques não se posicionou, pois foi contra a validade das federações.





O relator da ação, Luís Roberto Barroso sugeriu a extensão do de 31 de maio para que as federações sejam formadas pelos partidos. O magistrado disse que as federações devem ter as mesmas regras dos partidos, mas que, depois de receberem representantes das legendas, concordou que, nas eleições de 2022, a escassez de tempo poderia trazer dificuldades. “Diante desses argumentos, apenas para as eleições de 2022, considero possível modular a cautelar que fiz mediante ponderação de princípios colocados, de um lado, da isonomia, e de outro, a própria segurança jurídica. Estou propondo aqui um meio-termo que me parece razoável que seria o dia 31 de maio”, declarou.





Barroso também afirmou que não houve nulidades da aprovação da Lei das Federações e defendeu a validade das novas regras. Barroso criticou ainda as coligações, que poderiam configurar uma “verdadeira fraude à vontade do eleitor”. “O que foi aprovado pelo Congresso evita esse tipo de distorções. Não se trata de uma união apenas para fins eleitorais”, afirmou.





A legislação que permite a formaça das federações foi aprovada no Congresso Nacional no ano passado, mas vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. O veto, entretanto, foi derrubado. Ao contrário das coligações, essa nova modalidade de união partidária possibilita que duas ou mais siglas se unam como legenda única. Mas precisam se manter unidas por pelo menos quatro anos do mandato legislativo e respeitas as regras da Justiça Eleitoral.