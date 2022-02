Vídeo: vereadores partem para a briga durante votação no interior de Minas

Colega tenta conter Júlio Dedão (ao fundo) após confusão com Guilherme Ulyssses Correa (foto: Reprodução/YouTube/Câmara de Jacutinga)



Após pedir respeito, Correa foi em direção ao colega. Aí, a confusão se instalou. Outros políticos tentaram conter o entrevero, mas sem sucesso.



Durante alguns segundos, é possível ouvir palavrões de parte a parte. A transmissão da sessão foi cortada.



Antes da briga, ao criticar a proposta que permite a contratação de um profissional de imprensa, Correa afirmou que a população de Jacutinga desaprovava a medida.



"Não sou contrário ao profissional que assumirá aqui, mas ao cargo criado na Câmara de Jacutinga. É desrespeito ao povo".



Ao portal UOL, o vereador do Republicanos afirmou que o irmão, fiscal na prefeitura, foi admitido após concurso público. Dedão, por sua vez, disse ter sido agredido e prometeu tomar medidas legais contra o colega - durante a sessão, mas depois de apaziguada a situação, Corrêa, o acusado de nepotismo, falou em acionar o Comitê de Ética do Legislativo local. receba nossa newsletter Comece o dia com as notícias selecionadas pelo nosso editor receber Cadastro realizado com sucesso! compartilhe



0 COMENTÁRIOS *Para comentar, faça seu login ou assine

Um debate entre vereadores de Jacutinga, no Sul de Minas Gerais, terminou em xingamentos e agressão física. A dissonância ocorreu porque Julio Dedão (Solidariedade) acusou o colega Guilherme Ulysses Correa (Republicanos) de pedir cargos a parentes na prefeitura do município.Irritado com a fala, Correa partiu para cima do colega, que ajeitou o corpo para revidar. As cenas, ocorridas na segunda-feira (7/2), foram registradas pelas câmeras internas da Câmara Municipal jacutinguense.