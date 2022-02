Programa facilita entrada de brasileiros nos EUA, com passaporte agilizado

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira anunciou a novidade em vídeo nas redes sociais (foto: EVARISTO SÁ/AFP)



Brasília – A Casa Civil, pasta do governo federal, anunciou ontem o ingresso do Brasil no Global Entry (GE), programa do governo norte-americano que facilita a entrada de imigrantes brasileiros e a liberação rápida no controle de passaporte nos Estados Unidos por meio de cadastro prévio. O Global Entry é administrado pela Autoridade de Aduanas e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP, na sigla em inglês). Contando com o Brasil, fazem parte do GE 11 nações.





Para participar, os viajantes interessados devem ser aprovados pela CBP, após pagar taxa de inscrição e cumprir o processo de registro e avaliação prévia. Uma vez aprovados, os viajantes podem fazer o trâmite de ingresso nos EUA em aeroportos selecionados de maneira simplificada, por meio de quiosques automáticos.





Os brasileiros precisam fazer o seguinte: inscrição na plataforma do programa, pagar US$ 100 para se inscrever, cumprir todo processo de registro e avaliação prévia e ser aprovados pelo CBP.





Segundo a Casa Civil, a medida vai estimular contatos de empresários, turismo, além de interação acadêmica entre instituições de ensino de ambos países. De acordo com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o GE também vai “fortalecer as relações entre os dois países”.





Além da Casa Civil da Presidência da República, a parceria contou com o envolvimento dos ministérios das Relações Exteriores, da Justiça e Segurança Pública e da Economia, assim como da Secretaria da Receita Federal e da Polícia Federal.





Fruto de negociações iniciadas em 2013, a adesão brasileira à iniciativa norte-americana batizada com o nome de Global Entry foi formalizada em novembro de 2019, alguns meses após viagem oficial do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Conforme decreto assinado em março de 2020 pelo presidente Bolsonaro e pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, inicialmente, a iniciativa seria testada com até 20 brasileiros participantes do Fórum de Altos Executivos Brasil-EUA. Posteriormente, as inscrições seriam disponibilizadas para um número limitado de pessoas, para que o sistema informatizado desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) fosse testado e aprimorado.





Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que a medida estimulará negócios entre os dois países e intensificará a interação acadêmica e o turismo, estreitando as relações. “Começa a valer, hoje, uma novidade muito boa para os brasileiros que pretendem viajar aos EUA e que, agora, podem se inscrever no programa Global Entry, que facilita o processo de entrada migratória dos viajantes que, após cumprir o processo de registro e de avaliação prévia, forem aprovados, podendo se beneficiar de uma entrada mais rápida e fácil nos aeroportos dos Estados Unidos”, comentou o ministro. (Com agências)