Bolsonaro pede mais diálogo com STF durante encontro no Planalto

Fachin ficará no comando do TSE até agosto, quando Alexandre de Moraes assumirá a corte eleitoral (foto: ANDRESSA ANHOLETE/AFP)





Brasília – Em meio ao clima de embate com o Judiciário, o presidente Jair Bolsonaro recebeu ontem, no Palácio do Planalto, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Conforme o protocolo, os ministros entregaram ao chefe do Executivo o convite para a posse de ambos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), prevista para o próximo dia 28. Fachin, atual vice-presidente do TSE, sucederá ao ministro Luís Roberto Barroso na presidência da corte eleitoral até agosto, quando Moraes passará à presidência do órgão durante as eleições de 2022.





Ao todo, foram exatamente nove minutos de encontro. Segundo interlocutores que estiveram na reunião, em meio ao clima pesado entre o Executivo e o Judiciário, Bolsonaro se dirigiu a Moraes em apenas duas ocasiões: na chegada, com um “bom-dia”, e na saída, com um “até logo”. Já ao ministro Fachin, que mais falou durante o encontro, Bolsonaro aproveitou o momento para reforçar a necessidade de diálogo mais frequente com o Judiciário.





A agenda contou ainda com as presenças do advogado-geral da União, Bruno Bianco, e do subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, Pedro Cesar Sousa, além do ministro da Defesa, general Walter Braga Netto.





Apesar de ser uma visita formal ao chefe do Executivo, o encontro não deixa de ser simbólico e ocorre dias depois de Jair Bolsonaro descumprir ordem de Alexandre de Moraes ao não comparecer ao depoimento na Polícia Federal na investigação que apura o vazamento de informações sigilosas da Justiça Eleitoral.





Em agosto, o presidente atacou o STF e o TSE, após se tornar alvo de inquéritos nas duas cortes por fazer ameaças às eleições. O chefe do governo questionou a legalidade desses procedimentos e disse que, em resposta, poderia atuar fora "das quatro linhas da Constituição". Moraes é um dos ministros mais criticados pelo presidente, inclusive, já o chamou de “canalha”. Após a manifestação de 7 de setembro, Bolsonaro ainda chegou a pedir ao Senado o impeachment de Moraes, sem sucesso.





Em outubro, durante o julgamento das ações que pediam a cassação da chapa de Bolsonaro e do vice, Hamilton Mourão (PRTB), por abuso de poder político e disparo de mensagens em massa durante a eleição, na qual foram absolvidos, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que ocorreram tanto os disparos quanto o compartilhamento de notícias falsas nas eleições de 2018 e que, caso isso se repita em 2022, o registro do candidato será cassado.





"Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado e as pessoas que assim fizerem vão para a cadeia por atentar contra as eleições e a democracia no Brasil", afirmou na data. Em dezembro, Bolsonaro criticou o voto a favor do novo marco temporal de terras indígenas do ministro Edson Fachin, afirmando que "não é novidade" e o chamou de "trotskista" e "leninista".





Tanto Fachin quanto Moraes são considerados juristas linha-dura e que têm batido de frente com o Palácio do Planalto e alertado sobre os riscos das fake news para a democracia em meio às eleições.





Fachin e Moraes foram recebidos também pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na residência oficial da presidência da Casa. Os ministros também levaram o convite para a solenidade de posse de presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





ATAQUES A LULA





Jair Bolsonaro voltou a criticar ontem o seu maior opositor, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o chefe do Executivo chamou o petista de "picaretão" e disse que, caso eleito, Lula pretende recolher as armas de fogo. Bolsonaro ainda relatou visita a um clube de tiro, onde, "por coincidência", segundo ele, atirou em alvos vermelhos, em referência ao Partido dos Trabalhadores.





"Ontem, por coincidência, estava andando de moto. Na pista, tinha um clube de tiro. Entrei, atirei com o pessoal etc. Viu lá? Tinham três alvos vermelhos. Por coincidência, eu botei no vermelho. São 600 mil CACs [caçadores, atiradores e colecionadores registrados] no Brasil e o picaretão está dizendo que, se for eleito, vai recolher as armas", afirmou.





Bolsonaro tem aumentado as críticas a Lula na tentativa de manter a polarização. Para acenar ao seu eleitorado ideológico, tem defendido desde a pré-campanha o armamento da população como "sinônimo de liberdade".





“GORDINHO”

Ainda ontem, Bolsonaro discutiu com o youtuber Cauê Moura. A briga, nas redes sociais, aconteceu depois que o influencer divulgou um vídeo do presidente em um clube de tiro. Na postagem, Cauê brincou com a mira de Bolsonaro. “O capitão mentecapto não sabe nem atirar”, disse o youtuber.





Em resposta, Bolsonaro chamou o youtuber de gordo. “Confesso que não dá para disputar uma olimpíada, mas em uma eventual invasão de propriedade, se o alvo fosse um gordinho do seu tamanho não ficaria tão difícil acertar”, retrucou.