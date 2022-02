STF dá prazo para ALMG se manifestar

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques concedeu à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) um prazo de cinco dias, a partir da decisão da última sexta-feira, para que a Casa se manifeste a respeito do projeto que trata do Regime de Recuperação Fiscal (RRF). O plano proposto pelo governo federal auxilia os estados com dificuldades de caixa a negociarem dívidas. A proposta de adesão ao RRF foi enviada pelo governo de Minas em 25 de fevereiro de 2021 e "tranca" a pauta desde outubro do ano passado, quando foi colocado em regime de urgência.





A discordância entre o Legislativo e o Executivo sobre o RRF levou o governo Zema a recorrer ao STF na quarta-feira passada para viabilizar a votação na Assembleia, que solicitou, então, a Nunes Marques que fosse ouvida antes que ele tomasse decisão a respeito.





"A Assembleia ganhou o direito de se manifestar juridicamente, antes que haja decisão do Supremo sobre o pedido de liminar do governador, haja vista a complexidade do tema em questão", informou a ALMG, a partir de despacho de Nunes Marques.





Em outubro, o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, determinou prazo de seis meses para Minas Gerais aderir ao RRF sob pena de cassação das liminares que suspendem o pagamento da dívida do estado. O RRF é tido pelo governo de Minas como uma das soluções para tentar abater dívidas envolvendo o estado e a União, que giram em torno de R$ 140 bilhões. A estimativa é que, inicialmente, seja necessário desembolsar R$ 30 bilhões.





"O prejuízo maior será, sem dúvida, para toda a sociedade mineira quando, enfim, a conta chegar em valores e condições que não possam mais ser negociados", diz o governo de Minas em ofício enviado ao STF para tentar barrar a manifestação da ALMG.





A fim de corrigir as distorções financeiras estaduais, o plano prevê medidas como um teto de gastos atrelado à variação do IPCA para crescimento das despesas. Saúde e educação são exceções. O pacote também contempla a previsão de venda de estatais. Para acelerar a apreciação da recuperação fiscal, o governo solicitou que o texto tramitasse em regime de urgência. O mecanismo foi o que acabou travando a pauta do plenário.





"A prioridade para o governo neste ano continua sendo a aprovação da adesão ao Regime de Recuperação Fiscal", disse o líder do governo na Assembleia, Gustavo Valadares, na última quinta-feira. "[O RRF] é visto pelo governo como único caminho para que Minas continue sem ter a obrigação ou a necessidade de pagar as parcelas da dívida com a União. Com a possibilidade, inclusive, de renegociá-las para frente", completou Valadares.





Já a oposição a Zema na Assembleia critica a adesão ao RRF. André Quintão (PT), líder dos opositores, crê que não é possível votar proposta do tipo sem saber a real situação financeira do estado. Ele faz coro a uma reivindicação de outros deputados, que tentam obter os saldos das contas bancárias de Minas Gerais.