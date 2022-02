Ex-deputado Tilden Santiago morre aos 81

Mineiro de Nova Era, Tilden Santiago foi embaixador brasileiro em Cuba no primeiro mandato de Lula (foto: JACKSON ROMANELLI/EM/D.A.PRESS)





O ex-deputado federal e ex-embaixador Tilden Santiago morreu, ontem, aos 81 anos, vítima da COVID-19. Um dos fundadores do PT e da Central Única dos Trabalhadores (CUT), ele havia se filiado ao partido Cidadania, em dezembro. As duas legendas lamentaram a morte. Em nota, o presidente estadual do Cidadania, João Vítor Xavier, afirmou: “Lamento profundamente o falecimento do ex-embaixador, ex-deputado federal e membro do diretório estadual do Cidadania/MG, Tilden Santiago. Tilden teve relevantes serviços prestados ao nosso estado e ao nosso país. Recentemente havia se filiado ao partido, tornando-se membro do nosso diretório. Com toda certeza fará muita falta. Em nome de todo o Cidadania estadual deixo os meus sentimentos a toda a sua família e amigos”.





Já a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffman, declarou: “O Partido dos Trabalhadores lamenta a morte de Tilden Santiago, vítima de COVID, ocorrida nesta quarta-feira, e se solidariza com seus familiares e amigos. Fundador do Jornal dos Bairros, marco da imprensa popular em Belo Horizonte nos anos setenta, e presidente do Sindicato dos Jornalistas Minas Gerais, foi perseguido e preso pela ditadura militar. Fundador do PT e da CUT, foi ex-deputado federal por Minas Gerais, por três mandatos, e também embaixador do Brasil em Cuba no primeiro governo do ex-presidente Lula. Mineiro de Nova Era, Tilden Santiago foi padre-operário, administrador, filósofo, professor, jornalista, deputado federal e militante da causa ambiental. Tilden deixa uma grande contribuição para as lutas do povo brasileiro, a quem dedicou sua luta e sua vida.”





O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) também lamentou: "Tilden dedicou sua vida aos mais pobres, e em todas as trincheiras onde lutou levava sua alegria, sua dedicação, sua fala empolgada que traduzia os sonhos de um Brasil melhor".





Tilden José Santiago nasceu em Nova Era (MG), em 13 de julho de 1940. Formado em filosofia e jornalismo, como padre-operário foi preso pela ditadura militar. Ingressou na Ação Libertadora Nacional (ALN) e foi um dos fundadores da CUT e do PT. Foi também secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no governo Itamar Franco (1999-2002) e deputado federal por três mandatos consecutivos. E ainda embaixador brasileiro em Cuba durante o primeiro mandato do presidente Lula (2003-2006).





Em 2008, deixou o PT e se filiou ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), no qual ficou até dezembro passado. Até o fechamento desta edição, não havia informações sobre locais do velório e do sepultamento.