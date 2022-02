Bolsonaro critica regulação da mídia

''Nunca virei aqui neste parlamento pedir a regulação da mídia e da internet. Espero que isso não seja regulamentado por qualquer outro poder. Também nunca virei aqui para anular a reforma trabalhista aprovada por este Congresso'' (foto: JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO)





Brasília – Durante discurso na sessão de abertura dos trabalhos do ano legislativo no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro (PL) improvisou indiretas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal opositor político nas eleições deste ano. Bolsonaro defendeu ser contrário à revogação da reforma trabalhista e à regulação da mídia, conforme anteriormente dito pelo petista. O chefe do Executivo também disparou alfinetadas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas afirmou respeitar a harmonia e a independência entre os poderes. Sem citar o tribunal, completou sobre a possibilidade da regulação da internet.





"Nunca virei aqui neste parlamento pedir a regulação da mídia e da internet. Eu espero que isso não seja regulamentado por qualquer outro poder. A nossa liberdade acima de tudo. Também nunca virei aqui para anular a reforma trabalhista aprovada por este Congresso. Afinal, os direitos trabalhistas continuam intactos no art. 7º da Constituição. Sempre respeitaremos a harmonia e a independência dos poderes.", afirmou.





“Não deixemos que qualquer um de nós, quem quer que esteja no Planalto Central, ouse regular a mídia. Não interessa por que e por qual intenção e objetivo. A nossa liberdade, a liberdade de imprensa garantida em nossa Constituição, não pode ser violada ou arranhada por quem quer que seja neste país”, emendou.





Mais cedo, durante evento sobre a mudanças na prova de vida do INSS ocorrido no Palácio do Planalto, o chefe do Executivo afirmou que atua para que o Brasil não se converta numa ditadura e criticou que há pessoas de outros poderes "conscientes", mas que, a respeito de uma minoria, "não sabe o que pensam". Sem citar nomes, Bolsonaro então completou que cada vez mais exigirá que "o outro lado jogue dentro das quatro linhas da Constituição".





Usando máscara, o presidente chegou ao Congresso acompanhado da ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, e do ministro da Economia, Paulo Guedes, em um recado de que, no último ano de governo, as pautas econômicas e políticas precisarão andar juntas. Bolsonaro sentou-se entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, junto ainda do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux.





Bolsonaro também falou sobre as conquistas e aprovações de sua gestão, citando programas como o auxílio emergencial, destacou a compra de vacinas pelo governo, afirmando que "todos aqueles que assim o desejaram, conseguiram a sua vacina", e sinalizou ao agronegócio ao falar da liberação da posse de arma de fogo. Ele ainda acenou ao Nordeste, afirmando que no começo da próxima semana irá à região para entrega do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco.





Por fim, o chefe do Executivo destacou que uma das prioridades do governo para este ano é a aprovação da reforma tributária que trata do Imposto de Renda. A mensagem é uma versão mais enxuta do que a do ano passado no quesito de pautas prioritárias. Bolsonaro elencou apenas três temas, um deles já citado acima, e completou citando a importância da aprovação do marco legal das garantias e a portabilidade da conta de luz.





"Ante todo esse cenário, diversos projetos legislativos merecem atenção e análise do Congresso Nacional, neste ano de 2022, para a consecução dos programas e das políticas públicas em curso. Aqui, destacamos o da portabilidade da conta de luz, o do novo Marco Legal das Garantias e o da reforma tributária. Em 2022, continuaremos trabalhando para o desenvolvimento, o progresso e o bem-estar de nosso povo, sempre calcados em nossos princípios, nossos valores e em nossa democracia", apontou.