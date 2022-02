Em discurso, Rodrigo Pacheco alerta contra investidas autoritárias

''Renovemos nosso compromisso e estejamos vigilantes contra a mínima insinuação de investida autoritária. Mais do que simplesmente preservar a democracia que conquistamos, cabe ao Congresso Nacional, a cada ano legislativo, a vontade permanente e a ação constante capaz de aprimorá-la'' - Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado e do Congresso Nacional (foto: JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO)





Ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL), o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), fez o discurso de abertura do ano legislativo alertando para “investidas autoritárias" e pediu respeito às urnas durante as eleições deste ano. Pacheco, cotado para ser candidato do PSD à Presidência, afirmou que a defesa da democracia será "um desafio" neste ano. "É papel do Congresso Nacional buscar substituir a polarização pela união nacional em prol do bem comum", afirmou o senador na Mesa da Câmara dos Deputados, onde estavam também o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, entre outras autoridades.





“Renovemos esse nosso compromisso hoje e estejamos vigilantes contra a mínima insinuação de investida autoritária. Mais do que simplesmente preservar a democracia que conquistamos, cabe ao Congresso Nacional, a cada ano legislativo, a vontade permanente e a ação constante capaz de aprimorá-la”, destacou Pacheco





"Das instituições da República, esperemos a fiscalização e punição daqueles que atentem contra o processo eleitoral; do eleitor, roguemos senso crítico e responsabilidade para distinguir fatos verdadeiros das inaceitáveis fake news", declarou. O presidente do Congresso também disse que caberá aos perdedores no processo eleitoral "respeitar o resultado das urnas". Mesmo tendo sido eleito em 2018 em segundo turno, Jair Bolsonaro vem alegando que a eleição foi fraudada. Ele acredita que, sem a interferência, teria sido eleito em primeiro turno.





“Sabemos que este ano é um ano especialmente árduo do ponto de vista político, tendo em vista a proximidade das eleições. Num ano de eleições gerais, caberá ao povo escolher bem seus representantes; aos vencedores, fazer de seu mandato um verdadeiro serviço; e aos perdedores, respeitar o resultado das urnas. É fundamental garantir que o processo eleitoral não seja afetado por manipulações de disparos em massa através de robôs”, alertou.





Pacheco afirmou ainda que é preciso romper com o paradigma de que há um engessamento do Poder Legislativo em ano eleitoral. Segundo ele, os parlamentares não podem "deixar questões urgentes em estado de latência" e precisam avançar no debate das grandes reformas estruturantes do Estado.





Para o senador, o Brasil tem pela frente um ano politicamente complexo, em uma conjuntura ainda marcada pela crise sanitária, que tem deixado marcas econômicas e sociais de longo alcance. “É importante que se diga que a continuidade dos trabalhos legislativos não é uma maneira de ignorar a importância das eleições. Pelo contrário, o processo eleitoral é o instrumento de expressão máxima da democracia. Indo além, precisamos avançar no debate das grandes reformas estruturantes do Estado. De fato, há muito buscamos encontrar o ponto ótimo de organização do Estado, eliminando efetivamente os males da ineficiência, do desperdício e da corrupção”, afirmou o parlamentar.





O senador disse também que o Legislativo vai trabalhar tendo em mente a estabilidade monetária, o equilíbrio fiscal e o aumento da produtividade, de modo a promover um ambiente normativo estável e seguro, que permita a geração de empregos, bem como o combate estrutural à inflação. O presidente do Congresso ainda defendeu o municipalismo, o fortalecimento da Federação e a reforma do sistema tributário nacional, de forma a simplificar o sistema de arrecadação:





“Temos o compromisso de avançar nas propostas que já estão em discussão, como é o caso especial da PEC 110. Este pleito é do setor produtivo, dos contribuintes, dos entes subnacionais. Sabemos da complexidade do tema, mas entendemos que o crescimento de nosso país depende disso, sendo uma prioridade do Congresso Nacional para 2022”, avaliou.





DISPUTAS POLÍTICAS





Em seu discurso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que não serão admitidos “retrocessos discricionários”. “Não permitiremos retrocessos discricionários e quiçá imperiais. Estou certo de que [os poderes] não pouparão esforços para agir em sintonia, cada qual estritamente dentro de suas competências constitucionais, com o objetivo de satisfazer o que espera e exige a população”, afirmou. Ele pediu união ao país e defendeu que as disputas políticas fiquem restritas ao período eleitoral. “As disputas e tensionamentos devem ficar para o momento de campanha. Agora o momento é de união e diálogo porque o país tem pressa”, finalizou.





Segundo ele, os maiores desafios a serem enfrentados nos próximos anos são o desemprego e a inflação, “sem truques ilusionistas ou aventuras temerárias”. Ele também cobrou a continuidade da votação da reforma tributária. “Para instituir o imposto sobre dividendos, reduzir o imposto da pessoa jurídica e atualizar a tabela da pessoa física, reduzindo ou eliminando a exação para a população mais pobre”, defendeu. (Com agências)