PF diz que Bolsonaro cometeu crime ao vazar inquérito sigiloso

Moraes deu 15 dias de prazo para a PGR se manifestar sobre o depoimento faltoso do presidente (foto: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL)





Brasília – A Polícia Federal concluiu que o presidente Jair Bolsonaro teve conduta criminosa ao vazar o inquérito sigiloso que apura um ataque hacker ao TSE. O relatório final da investigação foi enviado na noite de terça-feira ao ministro Alexandre de Moraes. A delegada federal Denisse Ribeiro está à frente do inquérito. Ela pediu a Moraes compartilhamento do caso com a investigação das milícias digitais. Ribeiro reiterou convicção, mesmo sem o depoimento do chefe do Executivo, que faltou à oitiva na última sexta-feira. Para a PF, as provas juntadas durante a investigação são suficientes para a conclusão. O inquérito, entretanto, não indicia o presidente com o argumento de que ele tem foro privilegiado.





A delegada manteve a conclusão de que Bolsonaro e o deputado Filipe Barros tiveram “atuação direta, voluntária e consciente” na prática do crime de vazamento de dados sigilosos, pois, segundo ela, “na condição de funcionários públicos, revelaram conteúdo de inquérito policial que deveria permanecer em segredo até o fim das diligências (Súmula 14 do STF).



''[Os investigados] revelaram fatos que tiveram conhecimento em razão do cargo e que deveriam permanecer em segredo, causando danos à administração pela vulnerabilização da confiança da sociedade no sistema eleitoral brasileiro e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tudo com a adesão voluntária e consciente do próprio mandatário da nação'' Trecho do inquérito da Polícia Federal





"O inquérito policial mencionado continha diligências investigativas sigilosas em andamento e que não deveriam ter sido publicizadas a particulares, pois estavam relacionadas à apuração em curso”, escreveu a PF. "Todos [os investigados], portanto, revelaram fatos que tiveram conhecimento em razão do cargo e que deveriam permanecer em segredo até a conclusão das investigações, causando danos à administração pela vulnerabilização da confiança da sociedade no sistema eleitoral brasileiro e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tudo com a adesão voluntária e consciente do próprio mandatário da nação", explica a PF no documento enviado ao STF.





Segundo a PF, há provas de que o deputado Filipe Barros obteve as informações sigilosas para auxiliar o presidente na “narrativa de vulnerabilidade do sistema eleitoral”. “Conforme o conjunto probatório, há lastro para afirmar que Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro obteve acesso à documentação com o argumento de que a empregaria no exercício de suas funções como relator da PEC 135/2019, mas utilizou referido material para auxiliar Jair Messias Bolsonaro na narrativa de vulnerabilidade do sistema eleitoral brasileiro", concluiu a PF.





NOTÍCIA-CRIME





Ainda ontem, Alexandre de Moraes enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR) notícia-crime contra Bolsonaro por falta ao depoimento na Polícia Federal, marcado para a semana passada. O chefe do Executivo descumpriu uma determinação da corte para participar da oitiva. “Em 2 de fevereiro de 2022: Abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se”, escreveu Moraes.





Bolsonaro é investigado por vazamento de documentos sigilosos. Durante transmissão ao vivo pela internet, em 20 de agosto do ano passado, ele divulgou os autos de um inquérito que corre na PF sobre uma suposta invasão a um dos softwares do TSE. O presidente decidiu faltar à oitiva e apresentou agravo por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), mas o recurso foi negado por Moraes.





A Procuradoria-Geral da República (PGR) recebeu prazo de 15 dias para explicar se o presidente cometeu crime no caso dos vazamentos de documentos sigilosos. A determinação é do ministro Alexandre de Moraes. O magistrado destacou que, ontem, foi juntado aos autos do Inquérito 4.878 o relatório final das investigações, encaminhado pela Polícia Federal, dando por “encerrado o trabalho da Polícia Judiciária da União”.





Aras também deverá se manifestar sobre uma petição em que o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) solicita “medidas cabíveis” para a persecução criminal de Bolsonaro por ter faltado ao depoimento marcado pelo ministro. Procurado, o Palácio do Planalto não se manifestou. O deputado Filipe Barros divulgou nota dizendo que nenhum crime foi cometido pelo presidente ou por ele. (Com agências)