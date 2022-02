Ex-deputado federal Tilden Santiago morre vítima da COVID-19

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O ex-deputado federal e ex-embaixador Tilden Santiago morreu, nesta quarta-feira (2/2), aos 81 anos, vítima de COVID-19. Ainda não há mais informações sobre o velório e sepultamento.





Tilden Santiago se filiou ao partido Cidadania em dezembro. O presidente estadual da sigla, deputado João Vitor Xavier, publicou uma nota de pesar.

O Deputado Federal Reginaldo Lopes (PT-MG) também se pronunciou: "Dedicou sua vida aos mais pobres, e em todas as trincheiras onde lutou levava sua alegria, sua dedicação, sua fala empolgada que traduzia os sonhos de um Brasil melhor".





Tilden Santiago exerceu o cargo de Deputado Federal por Minas em três oportunidades na Câmara dos Deputados:





Deputado Federal - 1991-1995, MG, PT , Dt. Posse: 01/02/1991;

Deputado Federal - 1995-1999, MG, PT , Dt. Posse: 01/02/1995;

Deputado Federal - 1999-2003, MG, PT , Dt. Posse: 01/02/1999.

Foi embaixador brasileiro em Cuba durante o primeiro mandato do presidente Lula (2003-2006). O exercício do cargo de Embaixador gerou algumas polêmicas.





Formado em Filosofia e Jornalismo, ingressou na Ação Libertadora Nacional (ALN) depois do golpe militar de 1964, foi um dos fundadores da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do Partido dos Trabalhadores (PT).





Trabalhou no governo Itamar Franco como secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Foi deputado federal por três mandatos consecutivos. Mesmo depois de sair da Câmara Federal, algumas propostas de Tilden Santiago feitas quando ele ainda exercia mandato continuaram em pauta, como a inclusão da guarda compartilhada dos filhos de pais divorciados no Código Civil Brasileiro.





Em 2002 foi o terceiro colocado na eleição para Senador em Minas Gerais, pleito em que foram eleitos os dois mais votados. Conseguiu 3.301.171 votos, o equivalente a 20,57% do total.





Por assumir cargo na Cemig no governo de Aécio Neves em 2007, teve suspensa sua filiação no Partido dos Trabalhadores. No segundo semestre de 2008 Tilden filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro (PSB).





Em julho de 2010 foi anunciado como segundo suplente na chapa de Aécio Neves ao senado. O primeiro suplente foi Elmiro Nascimento, do DEM, enquanto a outra vaga para a disputa ao senado ficou com o ex-presidente da República Itamar Franco, e falecido em 2011.





Em 2012, foi ameaçado de expulsão do PSB por denunciar o partido de fraude na eleição em Contagem, em que o partido apoiou Durval Angelo (PT), enquanto Tilden declarou apoio a Carlin Moura (PCdoB).

Atividades Profissionais e Cargos Públicos:

Editor de Política, O Diário do Comércio e de O Jornal de Casa; Comentarista Político, jornal Opinião; Ex-Padre; Secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais, 1999-2000..





Atividades Sindicais Representativas de Classe Associativas e Conselhos:

Presidente, Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais; Membro, Comissão Nacional Pró-CUT; Membro Fundador, CUT; Viagem aos EUA, como Líder Sindical, 1989.; Membro, Conselho de Representantes da FENAJ..





Estudos e Cursos Diversos:

Humanidades e Filosofia, Seminário de Mariana, 1952-1960; Teologia, Univ. Gregoriana, Roma, Itália, 1960-1963; Filosofia, UFMG, Belo Horizonte, 1974-1975; Mestrado em Filosofia, UFMG, Belo Horizonte, 1976

PT lamenta morte de Tilden Santiago

"O Partido dos Trabalhadores lamenta a morte de Tilden Santiago, vítima de Covid, ocorrida nesta quarta-feira, e se solidariza com seus familiares e amigos.





Fundador do Jornal dos Bairros, marco da imprensa popular em Belo Horizonte nos anos setenta, e presidente do Sindicato dos Jornalistas Minas Gerais, foi perseguido e preso pela ditadura militar.





Fundador do PT e da CUT, foi ex-deputado federal por Minas Gerais, por três mandatos, e também embaixador do Brasil em Cuba no primeiro governo do ex-presidente Lula.





Mineiro de Nova Era, Tilden Santiago foi padre-operário, administrador, filósofo, professor, jornalista, deputado federal e militante da causa ambiental.





Tilden deixa uma grande contribuição para as lutas do povo brasileiro, a quem dedicou sua luta e sua vida.





Gleisi Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores"