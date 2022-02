Bolsonaro visita São Paulo e diz que lamentar mortes pelas chuvas

''Faltou visão de futuro por parte de quem construiu. Por necessidade, também, as pessoas fazem (construção) nessa área de risco'' - Jair Bolsonaro, presidente da República (foto: AFP)





Brasíia – O presidente Jair Bolsonaro (PL) sobrevoou na manhã de ontem áreas de São Paulo atingidas pelas fortes chuvas, incluindo Franco da Rocha, na região metropolitana da capital. Em seguida, ele se reuniu com prefeitos das cidades mais afetadas, por volta do meio-dia. Pelo menos 24 pessoas já morreram desde sábado e outras 10 seguem desaparecidas, enquanto as buscas continuam sendo feitas por bombeiros em Franco da Rocha.





Em entrevista coletiva, Bolsonaro lamentou as mortes em decorrência de deslizamentos e enchentes e disse que faltou “visão de futuro” aos moradores dos locais afetados. "Muitas áreas onde foram construídas as residências, faltou alguma visão de futuro por parte de quem construiu. Por necessidade, também, as pessoas fazem (construção) nessa área de risco”.





Bolsonaro também anunciou ajuda. "Desde quando tomamos conhecimento do ocorrido, mandamos para cá nosso secretário da Defesa Civil. Os nossos ministros entraram em contato com prefeitos da região e, hoje, (estou) presente aqui com seis ministros. Também nos apresentamos a prefeitos para mostrar o que nós podemos fazer, o que nós temos à disposição para minorar os sofrimentos das pessoas. Lamentamos as mortes. Sabemos que muitas vezes as pessoas constroem a sua residência por necessidade em local que 10, 20, 30 anos depois o tempo leva a desastres", declarou.





O chefe do Executivo, entretanto, não divulgou os valores que poderão ser repassados. “No tocante ao montante, obviamente, os prefeitos, já conversamos agora, alguns já tomaram providência. Eles apresentam suas necessidades e nós aqui faremos todo o possível para atendê-los", disse.





O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse que por orientação de Bolsonaro, telefonou para os prefeitos e discutiu ações de ajuda aos desabrigados. "Trabalho sendo feito conforme legislação e necessidade. Acolhimento a desabrigados, trabalharmos em conjunto com estado, município, sociedade. Estaremos aqui nos próximos 15 dias falando sobre linhas de financiamento para obras de infraestrutura e vamos discutir obras de prevenção", disse.





Bolsonaro estava acompanhado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, do filho Eduardo Bolsonaro, do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Heleno, do ministro da Cidadania, João Roma, do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luís Eduardo Ramos, do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, e do secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas.





Ao menos 24 pessoas morreram em decorrência das chuvas desde sábado no estado de São Paulo. Em Franco da Rocha, foram oito vítimas.





Entre as pessoas que perderam a vida no estado, oito eram crianças. Segundo a Defesa Civil, há ainda 10 pessoas desaparecidas e 660 famílias desabrigadas.





Em dezembro do ano passado, o presidente foi criticado por não retornar às cidades do sul da Bahia que sofreram com problemas semelhantes.