Vazamento ajuda milícias e hackers, diz Barroso

''Informações sigilosas fornecidas à Polícia Federal foram vazadas pelo próprio presidente da República em redes sociais, divulgando dados que auxiliam milícias digitais e hackers'' - Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)





Brasília - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, disse ontem, na abertura dos trabalhos da corte, que o presidente Jair Bolsonaro vazou informações sigilosas que "auxiliam milícias digitais e hackers de todo o mundo". Segundo ele, "faltam adjetivos para a atitude deliberada de facilitar ataques criminosos". Barroso fez a declaração em discurso por videoconferência, que teve a participação também dos demais ministros do TSE e do procurador-geral da República, Augusto Aras.





Em 4 de agosto do ano passado, Bolsonaro divulgou nas redes sociais a íntegra de inquérito da Polícia Federal que apura suposto ataque ao sistema interno do TSE em 2018 – e que, conforme o próprio tribunal, não representou qualquer risco às eleições. O ato resultou na abertura de um inquérito por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).





Barroso citou Bolsonaro no discurso ao falar sobre a comissão de transparência eleitoral criada para fiscalizar os testes das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições deste ano. "Confiamos, porque precisamos confiar, na integridade dos membros da comissão para cumprirem a palavra de manter sob reserva as nossas conversas, para que não haja vazamentos indevidos. Sobretudo em matéria de cibersegurança, o sigilo é imprescindível por motivos óbvios. Ninguém fornece informações que possam facilitar ataques, invasões e outros comportamentos delituosos", declarou.





Em seguida, o ministro fez a menção a Bolsonaro: "Tudo aqui é transparente, mas sem ingenuidades. Sempre lembrando que informações sigilosas que foram fornecidas à Polícia Federal para auxiliar uma investigação foram vazadas pelo próprio presidente da República em redes sociais, divulgando dados que auxiliam milícias digitais e hackers de todo o mundo que queiram tentar invadir nossos equipamentos.”





E completou: “O presidente da República vazou a estrutura interna da TI [tecnologia da informação] do Tribunal Superior Eleitoral. Tivemos que tomar uma série de providências de reforço da segurança cibernética dos nossos sistemas para nos protegermos. Faltam adjetivos para qualificar a atitude deliberada de facilitar a exposição do processo eleitoral brasileiro a ataques de criminosos".





URNAS ELETRÔNICAS





O ministro Barroso criticou também tentativas recentes de retomada da discussão sobre o voto impresso, antiga bandeira de Bolsonaro, que nunca apresentou provas da suposta fragilidade no sistema eletrônico. "Não há qualquer sentido em se retomar a discussão sobre o voto impresso com contagem pública manual para as eleições 2022, como voltou a circular. Um retrocesso que já assombrou o país no ano passado, e que volta e meia é ressuscitado", declarou.





No ano passado, a Câmara arquivou projeto que tentava estabelecer a impressão do voto. Mesmo assim. De acordo com Barroso, além da decisão dos parlamentares, o calendário eleitoral de 2022 impede que mudanças surtam efeito na votação marcada para outubro. "Para a Justiça Eleitoral, já não daria tempo de operacionalizar o desenvolvimento de um novo sistema, fazer o protótipo da impressora – que não é uma urna pronta de balcão, mas é customizada para garantir o sigilo. Não daria tempo para isso, não daria tempo para fazer a licitação e produzir 500 mil impressoras", afirmou o presidente do TSE.





"Retomar essa discussão constituiria tão somente uma tentativa deliberada de tumultuar o processo eleitoral. O país está precisando, em meio a muitas coisas, de debate de ideias e não da repetição de bobagens", completou.