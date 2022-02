Fux diz que não mais espaço para ações contra a democracia no Brasil

''O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, concita os brasileiros para que o ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância, porquanto não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para violência contra as instituições públicas" - Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (foto: ROSINEI COUTINHO/SCO/STF)





Brasília – Com discurso apaziguador na reabertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente da corte, ministro Luiz Fux, disse que "não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para violência contra as instituições públicas". Ele destacou que o ano eleitoral deve ser marcado pela "estabilidade e tolerância" e a importância de cultivar valores democráticos. Fux também ressaltou que a lei e a liberdade de imprensa estão "acima de qualquer que seja o resultado das eleições". A sessão começou pouco depois das 10h, de forma remota. Apenas o ministro Luiz Fux estava presencialmente na corte. O presidente Jair Bolsonaro chegou a confirmar a participação na solenidade, mas desistiu e embarcou para São Paulo para visitar as cidades atingidas pelas enchentes no estado.





Fux afirmou que apesar dos desafios a serem enfrentados este ano, não há lugar para qualquer postura pessimista. “O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, concita os brasileiros para que o ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância, porquanto não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para violência contra as instituições públicas”, disse.





“Ao contrário, o período eleitoral deve nos servir de lembrança do quão importante é cultivar os valores do constitucionalismo democrático, com a fiscalização de seu cumprimento diuturnamente. É imperioso que não olvidemos que entre lutas e barricadas vivemos um Brasil democrático, um Estado de direito, no qual podemos expressar nossas divergências livremente, sem medo de censuras ou retaliações”, completou. Segundo Fux, "o império da lei, a higidez do texto constitucional brasileiro e a liberdade de imprensa reclamam estar acima de qualquer que seja o resultado das eleições".





Sobre a pandemia de COVID-19, o presidente do STF afirmou que desde que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia, todas as pessoas e nações vêm aprendendo a enfrentar o surto com atenção, cautela e confiança, e que o STF trabalhou incansavelmente para que os cidadãos e os agentes públicos internalizassem a importância do agir coletivo e da co- operação nas esferas pública e privada.





Ele lembrou que a pandemia já causou a morte de mais de 5 milhões de vidas no mundo, mais de 600 mil delas no Brasil, em "momento de profunda fragmentação social, de indesejável polarização política e cultural". Ponderou que todos estamos na mesma teia e que "não existem vitórias individuais ou isoladas, mas êxitos decorrentes de articulações coletivas bem-sucedidas".





O ministro chamou à reflexão para que cada um veja como “contribuir para vencer desafios da humanidade como a pobreza extrema, a desigualdade socioeconômica e o desenvolvimento com proteção do meio ambiente”. Nesse contexto, ressaltou que importantes decisões foram tomadas pelo STF em seu primeiro ano de gestão, em plena pandemia, e que contribuíram para salvar vidas e empregos.





Representando o Ministério Público, o procurador-geral da República, Augusto Aras, disse que neste ano de eleições devem prevalecer a tolerância, o respeito à diversidade e à pluralidade de ideias que fazem parte do povo brasileiro. Sobre as eleições gerais marcadas para outubro, Aras defendeu que se mantenham abertos os espaços de manifestação política e de uso da palavra. Afirmou que discursos de ódio devem ser repudiados com ve- emência e afirmou que cada cidadão tem o direito sagrado de escolher seu destino e as políticas públicas que quer para sua família e sua comunidade. Destacou ainda a importância do combate ao crime organizado, à corrupção e aos crimes ambientais.