MPF quer apuração

Brasília – Em documento sigiloso, o procurador-geral da República, Augusto Aras, recomendou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que mantivesse a investigação contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) no inquérito sobre as fake news contra urnas eletrônicas. No documento, enviado à Suprema Corte em 13 de outubro de 2021, Aras reconhece que o presidente revelou documentos sigilosos. "Os elementos colhidos demonstram a existência de anotações do selo de sigilo naquele procedimento, o que justifica a necessidade da manutenção da investigação, inclusive para se chegar à alegada atipicidade”, escreveu o PGR.





Ainda no ano passado, a defesa do presidente fez diversos pedidos ao STF. Em um deles, que Alexandre de Moraes fosse retirado do caso. O ministro é responsável pelo inquérito das fake news e foi designado pelo mecanismo da prevenção – quando um magistrado já conduz alguma investigação relacionada. Em 17 de agosto do ano passado, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, argumentou que “a notícia-crime encaminhada pelo TSE não está relacionada ao contexto investigado no Inquérito 4.781-DF, não sendo possível a sua distribuição por prevenção”.





Segundo Bianco, a notícia-crime apenas seria semelhante ao processo das fake news. O advogado também contestou o fato de a PGR não ter sido acionada. No dia seguinte, em 18 de outubro, Augusto Aras respondeu ao STF para que desse continuidade às investigações. Em outro argumento, a AGU pediu que fosse reconsiderada a investigação e que dessem o prazo de 60 dias para se manifestar. O PGR, no entanto, recomendou que os pedidos fossem rejeitados. Moraes acolheu a sugestão, mas concedeu o prazo solicitado pela defesa.





“Por fim, considerando a existência de diligências pendentes de realização, o Ministério Público não se opõe ao pedido de novo prazo para a conclusão das investigações formulado pela autoridade policial. Em face do exposto, o procurador-geral da República manifesta-se pelo indeferimento do pedido de reconsideração, bem como pela concessão de 60 dias para a conclusão das investigações”, diz um trecho do documento assinado por Aras.





ATAQUE AO PT





Ao discursar no lançamento da pedra fundamental da Usina Termelétrica Gás Natural Açu II, em São João da Barra (RJ), o presidente Jair Bolsonaro também atacou os governos petistas. Disse que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer "voltar à cena do crime". "O mesmo cara que quase quebrou o Brasil de vez, que destinou quase um trilhão de reais, quer voltar à cena do crime. [...] É inadmissível achar que aquele bandido voltando para cá vai constitui os desejos da população, isso não é verdade", afirmou. "Estamos em uma guerra, se aquele bando, a quadrilha voltar, não vai ser só a Petrobras, mas vão roubar nossa liberdade", disse ele diante de servidores da Petrobras, em Itaboraí (RJ).





Segundo Bolsonaro, o PT trabalhou em um projeto político que deixou rombos nos cofres da Petrobras. "A dívida total chegou a US$ 160 bilhões, quase R$ 1 trilhão só na Petrobras. E quem paga essa conta? Todos nós, brasileiros. Quem bota combustível no seu carro a R$ 7? (Reclama) E com razão. Pelo nosso potencial, por termos autossuficiência do petróleo, não podíamos estar nessa situação", disse.