PF nega que Bolsonaro tenha cometido prevaricação no caso Covaxin

Bolsonaro fez críticas a Lula e ao PT ao discursar no lançamento da Pedra Fundamental da Usina Termelétrica Gás Natural Açu II, em São João da Barra (RJ) (foto: ALAN SANTOS/PR)





Brasília – O presidente Jair Bolsonaro (PL) teve uma notícia favorável e outra negativa ao seu governo divulgadas ontem. A Polícia Federal concluiu que ele não cometeu crime de prevaricação no caso da compra da vacina indiana Covaxin, caso que ganhou publicidade durante a Comissão Parlamentar de Inquérito da COVID-19 no Senado. Já a Procuradoria-Geral da República informou que recomendou ao Supremo Tribunal Federal a manutenção da investigação contra o presidente no inquérito sobre as fake news envolvendo as urnas eletrônicas





A PF encaminhou relatório à ministra-relatora do caso, Rosa Weber, do STF. De acordo com a investigação, não há indícios materiais de conduta criminosa por parte do chefe do Planalto e que a comunicação de crimes a órgãos de controle não é uma atribuição do presidente da República.





A denúncia contra Bolsonaro é uma das principais suspeitas contra o presidente e sua gestão. A possibilidade de eventual participação do chefe do Exe- cutivo foi relatada à CPI da COVID pelo deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) e pelo seu irmão, o servidor de carreira do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda. O parlamentar afirmou ter alertado sobre supostas irregularidades no contrato, como superfaturamento, mas o presidente não teria tomado atitude para impedir a compra.





"Ainda que não tenha agido, ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, não pode ser imputado o crime de prevaricação. Juridicamente, não é dever funcional (leia-se: legal), decorrente de regra de competência do cargo, a prática de ato de ofício de comunicação de irregularidades pelo presidente da República”, concluiu o delegado William Tito Schuman Marinho.





Ele reconhece evidências que apontam que Bolsonaro sabia das supostas irregularidades, e citou como exemplo os depoimentos do ex-ministro Eduardo Pazuello e do deputado Luís Miranda.





Mas, segundo Marinho, um presidente só pode ser enquadrado no crime de prevaricação quando envolver uma conduta inerente ao cargo e que esteja prevista na Constituição. E não era esse o caso, concluiu.





No relatório enviado ao STF, a PF alega que não viu necessidade de tomar o depoimento de Bolsonaro porque não houve crime. O relatório também apontou as diligências feitas durante a investigação, tais como depoimento de sete pessoas, entre elas os irmãos Miranda, o ex-ministro Eduardo Pazuello, o ex-secretário Elcio Franco e executivos da Precisa Medicamentos, e análise de documentos enviados pelo Tribunal de Contas da União, Controladoria-Geral da União, Procuradoria da República no DF sobre as apurações envolvendo o contrato para a aquisição da Covaxin.





E ainda análise de informações enviadas pela Secretaria-Geral da Presidência da República sobre o encontro do presidente com os irmãos Miranda e cópias de depoimentos prestados à CPI. A PF informou também que a investigação não abrange as suspeitas de irregularidades no contrato da Covaxin. "Não é objeto de investigação neste inquérito eventuais irregularidades, ilegalidades ou crimes envolvendo a negociação, a celebração ou a execução do contrato", destacou a PF.





REAÇÃO





O deputado federal Luis Miranda criticou a decisão da PF, pelas redes sociais: “'PF não vê prevaricação de Bolsonaro', mas deveriam escrever para a população entender: 'Apesar de a PF confirmar que os irmãos Miranda falaram a verdade, que de fato estiveram com Bolsonaro, que denunciaram a Covaxin à PF antes de ir no presidente, e apesar de terem relatado tudo ao presidente e ele não ter feito nada, que apesar do deputado Luis Miranda ter cobrado constantemente por resposta do presidente, isso não caracteriza crime do presidente. O único crime foi contra seus eleitores, que esperavam que ele combatesse a corrupção!”





O vice-presidente da CPI da COVID, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), também criticou a PF. “Não bastasse desmoralizar as instituições, agora Bolsonaro esculhamba a Polícia Federal. Precisamos tirar esse maloqueiro da Presidência esse ano! Vamos pedir a convocação do ministro da Justiça e do diretor da PF para prestar esclarecimentos no Senado”, publicou. (Com agências)