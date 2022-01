Moro desmarca entrevista após saber que Ciro Gomes também compareceria

Bolsonaro participa de cerimônia de ingresso da filha no Colégio Militar

Bolsonaro participa de cerimônia de ingresso da filha no Colégio Militar

Janones vê Minas com 'bom problema' em eventual disputa entre Zema e Kalil

Janones vê Minas com 'bom problema' em eventual disputa entre Zema e Kalil

Lula diz que, se eleito, planeja manter contato com imprensa uma vez a cada 2 meses

Lula diz que, se eleito, planeja manter contato com imprensa uma vez a cada 2 meses

Após papo com Moro, Janones diz que candidatura ao Planalto é irreversível

Após papo com Moro, Janones diz que candidatura ao Planalto é irreversível

Bolsonaro reclama de 'interferências no Executivo' antes de depor à PF

Bolsonaro reclama de 'interferências no Executivo' antes de depor à PF