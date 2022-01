Bolsonaro decreta luto pela morte do seu ''guru'' Olavo de Carvalho

Bolsonaro com Olavo de Carvalho e Ernesto Araújo na embaixada do Brasil, em Washington, em 2019 (foto: ALAN SANTOS/PR - 8/5/19)





Brasília – O presidente Jair Bolsonaro (PL) decretou luto oficial de um dia pela morte do escritor Olavo de Carvalho, de 74 anos, na madrugada de ontem, em um hospital de Richmond, no estado da Virgínia (EUA), de causa não revelada pela família, embora tenha sido diagnosticado com COVID-19, em 16 de janeiro.





O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). "É declarado luto oficial em todo o país, por um dia, contado da data de publicação deste decreto, em sinal de pesar pelo falecimento do professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho", diz o documento. Bolsonaro também anunciou o decreto em suas redes sociais.





Pela manhã, o chefe do Executivo lamentou a morte de seu guru, afirmando que era um "farol para milhões de brasileiros". "Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o filósofo e professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre. Que Deus o receba na sua infinita bondade e misericórdia, bem como conforte sua família", escreveu ele.





O Palácio do Planalto publicou nota oficial lamentando a perda do escritor, assinada pelo governo federal, Secretaria Especial da Cultura e Secretaria Especial de Comunicação Social. “De contribuição inestimável ao pensamento filosófico e ao conhecimento universal, Olavo deixa como legado um verdadeiro apostolado a respeito da vida intelectual, com uma vasta obra composta de mais de 40 livros e milhares de horas de aulas. Entre suas inúmeras contribuições, defendeu a primazia da consciência individual; apresentou uma inédita e inigualável teoria sobre os quatro discursos aristotélicos; teceu valiosas considerações sobre o conhecimento por presença e originais análises sobre as etapas do desenvolvimento da personalidade humana; além de inúmeras outras contribuições que inspiraram e influenciaram dezenas de milhares de alunos e leitores— inclusive, levando muitos à conversão à fé, segundo incontáveis relatos”, diz a nota.





O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) também lamentou. “Independentemente da diferença de opinião, o desaparecimento do professor Olavo de Carvalho deixa uma lacuna no pensamento brasileiro. Defensor intransigente da liberdade e da livre-iniciativa, fundamentos da democracia, ele sustentou valores conservadores caros à nossa sociedade”, escreveu o general nas redes sociais.





Os filhos do presidente também se pronunciaram. O vereador Carlos Bolsonaro (PSL-SP) ressaltou que o escritor teve grande influência no clã Bolsonaro: "Grande foi a sua influência em nossas vidas, não apenas em política, mas também através de ensinamentos valorosos e inúmeras amizades geradas por convergência de valores. Muitas lições e até mesmo críticas (sempre com a melhor das intenções) nos ajudaram a refletir e crescer".





O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) retuitou a mensagem do pai lembrando a morte do escritor.





Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou: “Que Deus acolha o professor e conforte sua esposa, Roxane, e família. Aqui na Terra, seus livros, vídeos e ensinamentos permanecerão por muito tempo ainda. Os ministros Tarcísio Freitas, da Infraestrutura; Gilson Machado, do Turismo; Onyx Lorenzoni, do Trabalho; Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos; e Ricardo Salles, do Meio Ambiente, também lamentaram a morte de Olavo de Carvalho.





FILHA





Já a filha de Olavo de Carvalho, Heloísa de Carvalho, afirmou pelo Twitter: "Que Deus o perdoe de todas as maldades que cometeu", disse a advogada, de 51. Filiada ao PT desde junho de 2021, Heloísa rompeu com o pai em 2017. No Facebook, chegou a dizer a um de seus seguidores que se considera "órfã de pai e mãe", mas repudiou aqueles que comemoram a morte do guru bolsonarista.





"Comemorar a morte de qualquer pessoa é assinar o atestado de total falta de humanidade, Deus tá vendo e eu também", postou no Twitter. A advogada também destacou a postura negacionista do pai em relação à pandemia. Heloísa e Olavo sempre mantiveram uma relação conturbada. Em diversas entrevistas à imprensa, ela contou que o ideólogo a impediu de frequentar a escola e que, por isso, só aprendeu a ler na adolescência. Ainda segundo a advogada, Carvalho foi adepto da poligamia, apesar de defender a religião cristã.





O senador Renan Calheiros (MDB-AL), que foi relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, também comentou pelas redes sociais. “Negou o vírus, escarneceu dos mortos, não se vacinou, morreu do vírus e será sepultado na Terra redonda”, escreveu.





"Mas, ainda assim, ao contrário dele, não festejo sua morte. Lamento todas as mortes e as vítimas da COVID e deploro ainda mais o negacionismo que as provocou", completou.