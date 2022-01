Alinhamento no início e críticas perto do fim

Olavo de Carvalho morreu aos 74 anos, na madrugada de ontem, em Richmond, na Virgínia (EUA). Família não revelou a causa do óbito (foto: internet/reprodução)





Olavo de Carvalho nasceu em Campinas, em 1947 e nunca teve uma cadeira acadêmica formal. Apesar de ser chamado de filósofo, era autodidata e recorreu, segundo ele mesmo contava, a professores particulares. Foi astrólogo e ministrou cursos de filosofia, política e esoterismo. Ficou conhecido por ser anticomunista e pela recusa ao que chamava de politicamente correto e é apontado como responsável pelo nascimento da nova direita brasileira. Ao longo da carreira, lançou vários livros, mas foi frequentemente tachado de charlatão e que o que fazia era pseudociência por cientistas. Morreu pregando o negacionismo da COVID.





Aos 18 anos começou a trabalhar em jornais, onde exerceu a função de repórter, redator e colunista no Brasil. A partir da década de 1990, Olavo de Carvalho se tornou escritor com conteúdo direcionado para combater a esquerda e com viés ideológico da extrema-direita. Em 2005, Carvalho se mudou para os Estados Unidos, conforme ele, em protesto contra a chegada do PT ao poder.





A partir de 2019, com Bolsoanro já no Palácio do Planalto, seus alunos e discípulos formaram a chamada "ala ideológica" do governo, que incluía ministros como Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Ricardo Vélez e Abraham Weintraub (ambos da Educação), assessores como Filipe Martins, parlamentares como Bia Kicis e os próprios filhos do presidente.





Desde que que ficou conhecido no cenário nacional, em 2018, por sua ligação com a família Bolsonaro, Carvalho se projetou por suas frases polêmicas envolvendo os seus dogmas de escritor com conteúdo ideológico da extrema direita. O alinhamento com o governo seguiu até na minimização da pandemia. O filósofo criticou medidas de isolamento e o uso de máscara e defendeu remédios sem eficácia comprovada para tratamento da COVID-19. “O medo de um suposto vírus mortífero não passa de historinha de terror para acovardar a população e fazê-la aceitar a escravidão como um presente de Papai Noel", chegou a escrever em maio de 2020.





No ano passado, o escritor foi alvo de uma campanha promovida pelo Sleeping Giants, movimento que luta contra as fake news, em que mais de 250 marcas se desvincularam do conteúdo dele. Ele ainda teve as contas no PagSeguro e PayPal suspensas. A ação levou o filósofo a cobrar uma atitude de Bolsonaro e disse que o presidente tinha usado um "garoto-propaganda" para "se promover e se eleger" e depois tinha esquecido dos amigos.





Polêmico, ano passado, foi condenado a pagar R$ 2,9 milhões depois de chamar Caetano Veloso de pedófilo. Frequentemente, usava xingamentos para atacar aqueles que não concordavam com ele e a imprensa. Principal influenciador de Bolsonaro no início do governo, Olavo de Carvalho começou a se afastar do presidente.





Apesar da declaração o homenageando na manhã de ontem, Carvalho morreu criticando o presidente, ao mesmo tempo em que afirmava que Bolsonaro “é o melhor "gerente administrativo" que o Brasil já teve. Carvalho rechaçou até mesmo a alcunha de guru bolsonarista. “Conversei com Bolsonaro quatro vezes na minha vida e duvido que ele tenha lido um livro meu inteiro”. Ele também previu as chances de o presidente se reeleger este ano. “Briga perdida”, sentenciou .