Novos acordos comerciais

Brasília – Em sua primeira viagem ao exterior neste ano, o presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou ontem em Paramaribo, no Suriname. Em declaração conjunta com o presidente do país, Chandrikapersad Santokhi, o chefe do Executivo brasileiro afirmou que o país avalia dar prioridade ao Brasil, por meio da Petrobras, na exploração de petróleo e gás no país vizinho. "Trouxemos uma equipe de ministros que buscam atender às justas reivindicações de nossos países. Temos a oferecer ao país nossa expertise na prospecção de petróleo e, por isso, trouxemos o ministro das Minas e Energia (Bento Albuquerque). Cumprimento e agradeço o que conversamos há pouco, na possível prioridade para que o país, através da Petrobras, venha a colaborar na prospecção de petróleo e gás", disse Bolsonaro.





Bolsonaro estava acompanhado pelos ministros da Infraestrutura, Tarcísio Freitas; das Relações Exteriores, Carlos França; e de Minas e Energia, Bento Albuquerque, além do almirante Flávio Rocha, secretário especial de assuntos estratégicos.





"Temos muito o que oferecer um ao outro, bem como cooperar. Esse é o nosso sentimento e esse é o motivo da minha vinda aqui. Agradeço o honroso convite. Os nossos povos, os nossos países têm muito a ganhar", concluiu o chefe do Executivo brasileiro.





Já o presidente Santokhi ressaltou que o Suriname e o Brasil são países não apenas vinculados geograficamente, mas que "compartilham de fortes laços históricos e culturais" e agradeceu o Brasil pelo envio de vacinas contra a COVID.





“Estou convencido de que nossa cooperação no futuro em várias áreas, entre elas comércio, energia, incluindo petróleo e gás, segurança, defesa e migração, renderão resultados concretos em benefício mútuo", apontou. De acordo com o Itamaraty, os dois presidentes acordaram a retomada das consultas regulares no âmbito do Mecanismo Bilateral de Consulta Política, estabelecido em 2005, para passar em revista todos os aspectos das relações bilaterais e trocar impressões sobre questões regionais.