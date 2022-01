Arthur Lira defende no STF o fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões para 2022

Lira também defende derrubada do veto de Bolsonaro ao fundo (foto: ZECA RIBEIRO/CÂMARA DOS DEPUTADOS)





Brasília – O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), enviou ontem manifestação ao Supremo Tribunal Federal classificando como “criminalização da política” a ação do partido Novo que questiona o fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões aprovado pelo Congresso Nacional. “O discurso articulado pelo requerente está mais em linha com tendência hodierna de judicializar e criminalizar a política, em que uma minoria parlamentar tenta instrumentalizar o Poder Judiciário como instância de revisão de mérito de decisões políticas legítimas do Poder Legislativo”, diz o documento assinado pelo presidente da Câmara dos Deputados entregue à Suprema Corte.





O caso é relatado pelo ministro André Mendonça. Na semana passada, em seu primeiro despacho como ministro do STF, Mendonça pediu informações à Presidência da República e ao Congresso Nacional sobre o caso. De acordo com Arthur Lira, o Legislativo "dimensionou as necessidades de financiamento para a campanha eleitoral das eleições gerais de 2022".





No fim do ano passado, o Congresso estabeleceu na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que o fundo eleitoral poderia chegar a R$ 5,7 bilhões em 2022. Esse trecho da LDO foi vetado por Bolsonaro, mas o veto foi derrubado pelo Congresso em dezembro. Em seguinda, na votação de fato do Orçamento no plenário, os parlamentares estabeleceram valor de R$ 4,9 bilhões para o fundo, isto é, redução de R$ 800 milhões. Dentro do governo, há dúvida sobre se o valor de R$ 5,7 bilhões deve ser retomado, para não haver desrespeito à LDO, que estabelece as bases para o Orçamento. Bolsonaro tem até sexta-feira para sancionar ou vetar a lei orçamentária anual.





Técnicos do Congresso Nacional já alertaram a Advocacia-Geral da União que o governo não pode vetar o valor aprovado, sob risco de despertar a LDO. Após a derrubada do veto de Bolsonaro, o Novo apresentou ação no STF pedindo a declaração de inconstitucionalidade do trecho da LDO que trata do fundo. Na ação, a legenda sustenta que o Congresso teria usurpado a competência do Executivo federal, ao aumentar o valor originalmente previsto no projeto de LDO.





Para Arthur Lira, a "rejeição do veto presidencial significa que uma expressiva maioria qualificada das duas Casas do Congresso Nacional compreende necessária a alocação dos recursos tal como restou aprovada". Lira alegou também que, ao contrário do que foi argumentado pelo partido Novo, "a atribuição de recursos públicos ao FEFC não apenas é compatível com a Constituição Federal, mas também é um instrumento de realização de valores constitucionais afetos ao regime democrático e aos direitos fundamentais".





"É necessário que fique claro que o Poder Legislativo, na condição de representante da vontade popular, dimensionou as necessidades de financiamento para a campanha eleitoral das eleições gerais de 2022", alegou o parlamentar também.





“CONSTITUCIONAl”





Na quarta-feira, a Advocacia-Geral da União (AGU) já havia enviado manifestação ao STF em defesa do fundo eleitoral de 2022, que vai financiar, com dinheiro público, as próximas campanhas eleitorais. A AGU também pediu à corte que rejeite a ação em que o partido Novo solicita a revogação da aprovação do fundo. Segundo a AGU, "não se apresenta razoável partir da premissa de que a destinação de recursos para campanhas eleitorais, definida por critérios legais, estaria a depender de um sarrafo quantitativo para sabermos se atende ou não ao princípio constitucional da moralidade". O órgão afirma que os critérios para a distribuição dos recursos do fundo estão "delineados em lei".





"O que se fez foi estabelecer a diretriz para o projeto de lei orçamentária de 2022, no caso, como se discriminam as dotações destinadas ao fundo, em convergência com o piso e com os critérios estabelecidos na Lei 9.504/1997. Não se criou nova fórmula de cálculo para o aumento discricionário do fundo", acrescenta a AGU.





Para o órgão, "o devido processo legislativo orçamentário constitucional foi observado". "O presidente da República enviou a proposta da lei de diretrizes orçamentárias de 2022 ao Congresso Nacional, o qual deliberou e aprovou o projeto, com as modificações introduzidas pelas emendas aprovadas", enfatiza.





Segundo ainda a AGU, trata-se, portanto, "de fundo público, devidamente instituído por lei, para o financiamento de atividade com finalidade pública, já que essencial ao funcionamento regular do nosso sistema democrático representativo, na medida em que, por meio das campanhas eleitorais, realiza-se a comunicação política durante as eleições, permitindo que os cidadãos conheçam os projetos político-partidários disponíveis para a sua escolha".





O órgão conclui: “A forma de distribuição dos recursos, por sua vez, guarda uma métrica objetiva e legalmente prevista, de modo que adotar a premissa de que quanto maior o valor for destinado para as campanhas maior será o desvio de finalidade seria, por si só, um equívoco, sobretudo, por estarmos diante da ausência de elementos concretos para tanto”.