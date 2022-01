Carlos Lupi, presidente do PDT diz que Ciro Gomes ''um Brizola mais jovem''

''Bolsonaro vai derreter mais, perdeu um terço dos eleitores que teve em 2018. Ciro tem todas as condições de ocupar esse espaço e fazer a polarização com Lula'' (foto: PDT/DIVULGAÇÃO)





Em 2002, dois anos antes de morrer, Leonel Brizola, fundador do PDT e líder do trabalhismo brasileiro, apoiou Ciro Gomes, então no PPS, à Presidência da República. Ele resolveu apostar no ex-governador do Ceará depois de tentar chegar ao Planalto por duas vezes e de ser o vice de Lula na chapa de 1998. Em 2022, ano do centenário do “velho caudilho”, é justamente em Ciro que os pedetistas depositam fichas para conseguir o comando do governo federal. Ele será lançado oficialmente como pré-candidato hoje, um dia antes do aniversário de Brizola.





O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, vê muitas semelhanças entre eles. Ao falar das afinidades entre Ciro e Brizola, lista traços ideológicos, mas não se esquece de apontar coincidências físicas e de recorrer à “coragem”. “Brizola era um homem de muita coragem e enfrentamento do poderoso e do grande. Ciro tem a mesma característica de coragem, enfrentar o sistema financeiro e dizer que vai taxar as grandes fortunas”, diz, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas. “As [semelhanças] mais importantes são as ideológicas, a coragem e a do temperamento forte”, emenda.





A fim de conquistar o eleitorado, o ex-ministro da Integração Nacional tem como principal trunfo o chamado Projeto de Desenvolvimento Nacional, criado pelo ex-presidente Getúlio Vargas nos anos 1930. Lupi acredita no “derretimento” de Bolsonaro e ascensão de Ciro na campanha. “Sou dos poucos brasileiros que acreditam que Bolsonaro vai derreter mais. Ele já derreteu, perdeu um terço dos eleitores que teve em 2018. Ciro tem todas as condições de ocupar esse espaço e fazer a polarização com Lula. É o que chamo de segundo turno dos céus. Vai ser a vitória do povo brasileiro.”





Esta semana marca o centenário de Leonel Brizola e o lançamento oficial da pré-candidatura de Ciro Gomes. O senhor enxerga muitas similaridades entre eles?

Há algumas que, para mim, são muito fortes, [como] a coragem. Brizola era um homem de muita coragem e enfrentamento do poderoso e do grande. Ciro tem a mesma característica de coragem, enfrentar o sistema financeiro e dizer que vai taxar as grandes fortunas. Mexer com o sistema financeiro é um ato de coragem. A ideia do projeto nacional-desenvolvimentista, que começa com Getúlio [Vargas] na década de 1930, que é nosso grande idealizador do trabalhismo, Ciro segue na mesma linha. E a força do temperamento: Brizola era um homem de temperamento forte, mais do interior e jeitoso no trato, mas Ciro também tem um tipo de temperamento forte, mais incisivo do que Brizola. Ciro é um Brizola mais jovem, no começo da carreira do Brizola. Está ficando muito semelhante [a Brizola], até fisicamente, na minha opinião, o Ciro. As [semelhanças] mais importantes são as ideológicas, a coragem e a do temperamento forte.





O senhor falou do Projeto Nacional de Desenvolvimento, que PDT e Ciro defendem há pelo menos seis anos. Quais as bases desse programa?

É uma adaptação do que Getúlio já fez na década de 1930. O Brasil era agropecuário, da política do café com leite de Minas e São Paulo. Getúlio fez o Brasil-indústria. Criou a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a Vale do Rio Doce, a Petrobras, toda a política industrial e a Fábrica Nacional de Motores. Ele, na década de 1930, iniciou esse Projeto Nacional de Desenvolvimento criando o Sistema Único de Saúde e uma série de fatos. Ciro pegou essa base histórica e a atualizou, envolvendo tecnologia de ponta e disputa de mercado pela internet. Ciro adaptou o projeto que começou com Getúlio e passou a diagnosticar os pontos mais complexos da sociedade brasileira. A indústria bélica do armamentismo, por exemplo: tínhamos, aqui, a Embraer, empresa nacional de fabricação de aviões. Privatizamos. O que o Brasil ganhou com isso? Alguns dólares pela venda, mas perdeu a tecnologia de ponta para fabricar aviões que, hoje, concorrem a segunda maior empresa de fabricação de aviões do mundo. Estamos diagnosticando os problemas setoriais do Brasil: saúde, comércio, agronegócio, indústria de ponta e, principalmente, educação, bandeira maior da história do partido. Educação em tempo integral. Educação que o Ceará [berço da família Gomes] é modelo. Se você ver concursos públicos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), por exemplo, quase metade é ganho por cearenses, por causa da escola pública de qualidade. [Pensamos na] questão das novas tecnologias em que a sociedade tem que se inserir, principalmente os jovens. É um projeto para que o Brasil caminhe em todas as pontas do desenvolvimento com cada setor estratégico, e o Estado seja uma espécie de fomentador e incentivador da indústria nacional e do capital produtivo. E que faça o enfrentamento necessário para democratizar o que, em nossa opinião, é o câncer da sociedade moderna: o sistema financeiro. Nos EUA, megacapitalista, há estados com 50 bancos; o Brasil todo tem três bancos que controlam 75% do mercado financeiro: Bradesco, Itaú e Santander. Queremos a democracia. Somos tão favoráveis à democracia que queremos que ela chegue ao mercado financeiro. Nosso programa é desenvolver o Brasil com as vocações regionais, de cada estado.





O senhor falou em desenvolver todas as pontas. Delas, qual é a mais carente, que demanda medidas urgentes?

Tudo o que se refere à geração de empregos. O grande mal da sociedade moderna é não entender que, mesmo já tendo mais de 100 anos de existência, no mundo, da carteira de trabalho, muitos não compreendem o avanço que ela é. O trabalho é que dá cidadania e, com seus direitos — INSS, Fundo de Garantia e a CLT, criada por Getúlio — é que dá autoestima ao ser humano. Fui ministro do Trabalho por cinco anos, e saí de lá com 4% de desemprego — ou seja: pleno emprego. Ajudei a gerar 12,5 milhões de empregos. Isso é que faz o Brasil conseguir crescer. Quanto mais gente empregada, mais salário; quanto mais salário, mais compra; quanto mais compra, mais gente vendendo; quanto mais gente vendendo, mais gente fabricando. O grande desafio [é o emprego], além de prioridade absoluta à saúde por causa da pandemia. Não fosse a estrutura do SUS, apesar desse profeta da ignorância, como chamo Bolsonaro, ser contra, os 40 mil postos avançados do SUS foram o que garantiu chegarmos a quase 80% de vacinados. Temos o Butantan e a Fiocruz que, tendo os insumos, podem fabricar até 1 milhão de vacinas ao dia. [Há] a questão da educação, que é o maior investimento que se pode fazer para a geração brasileira. Educação de qualidade, em tempo integral, e acesso à universidade. Todo o sistema educacional, principalmente em um ciclo de formação e qualificação profissional.





Educação era a principal bandeira de Brizola e Darcy Ribeiro, parceiro dele na vida pública. Eles tinham o modelo dos CIEPs, educação integral, no Rio. É viável encaixar isso dentro do contexto brasileiro?

É mais do que nunca viável. Quanto mais você tem investimento em uma escola de tempo integral, onde os filhos possam ficar oito ou nove horas, está gerando dois grandes fatores que beneficiam a economia. Primeiro, a mãe pode ir trabalhar tendo a garantia de o filho estar em uma escola de qualidade, com quatro ou cinco refeições diárias. Segundo, essa criança, na escola, deixa de aprender o que não deve na rua. Uma parcela deixa de ser o que chamamos, infelizmente, sob aspas, de “soldados do tráfico”. Você tira da sedução do dinheiro fácil e do crime organizado. É mais do que necessário e prático e concreto; é obrigação constitucional do Estado brasileiro: saúde e educação para todos.





Como estão as conversas com outros partidos sobre a possibilidade de apoio a Ciro?

Nesta hora, todo mundo está conversando com todo mundo, mas ninguém decide nada. É como os grupos em uma balada: todo mundo olhando e querendo namorar, mas até chegar o “ficar” demora um pouquinho. Está todo mundo conversando e dialogando. Neste momento, a polarização está colocada. Lula está na dianteira muito forte, até pela comparação do que foi o governo dele com essa desgraça que está aí. Sou dos poucos brasileiros que acreditam que Bolsonaro vai derreter mais. Ele já derreteu, perdeu um terço dos eleitores que teve em 2018. Ciro tem todas as condições de ocupar esse espaço e fazer a polarização com Lula. É o que chamo de segundo turno dos céus. Vai ser a vitória do povo brasileiro. Acredito nisso, e acho que vai levar um tempo. Temos a pré-convenção; depois, devemos ter inserções de propaganda eleitoral em março, abril e maio, e vamos usá-las. Vamos ver se, até as convenções, conseguimos dar uma crescida. Crescendo, as alianças vêm naturalmente.





Há setores da esquerda que, algumas vezes, afirmam que o PDT e o trabalhismo perderam parte da essência após a morte de Brizola. Como o senhor reage a declarações do tipo?

Gente que não conheceu, não viu o governo de Brizola e discriminava ele. Desafio qualquer governo, de qualquer ala popular, de qualquer estado, a ter feito tanto pelo pobre e para o povo quanto Brizola. O maior compromisso de alguém que se diz de esquerda é com o povo. As escolas públicas, projeto dos CIEPs… O Minha casa, minha vida, que surgiu com Lula e Dilma, [começou] foi aqui, com Brizola, com o Cada família, um lote, em que ele dava os lotes em nome da mulher. Ele dizia, com aquele jeito gauchesco: “O ‘nego velho’ troca a mulher por duas de 20; a mulher, não, e fica cuidando dos filhos até o fim da vida”. Servidor público, introdução do 13º, primeira mulher negra secretária de Estado, Edialeda Salgado, primeiro homem negro senador e secretário de Estado, Abdias do Nascimento. Carlos Alberto Caó, que desenvolveu a Lei Caó, contra a discriminação. A prática de Brizola mostra a opção política e ideológica. Não é o discurso. Se tiver discurso e não tiver prática, de nada vale. Brizola tinha discurso e prática.