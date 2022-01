AGU afirma ao STF que fundão eleitoral de R$ 5,7 bi é constitucional

Plenário da Câmara: fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões aprovado foi vetado parcialmente pelo presidente Bolsonaro (foto: MICHEL JESUS/CÂMARA DOS DEPUTADOS)





Brasília – A Advocacia-Geral da União (AGU) defendeu, em manifestação enviada ontem ao Supremo Tribunal Federal (STF), a constitucionalidade do aumento do valor do fundo eleitoral de 2022, que vai financiar, com dinheiro público, as próximas campanhas eleitorais. O órgão também pediu à corte que rejeite a ação em que o partido Novo pede a revogação da aprovação do fundo. Na argumentação, a AGU nega que tenha sido feito um “novo cálculo” fora dos parâmetros legais.





Em dezembro, o Congresso Nacional aprovou o relatório final do Orçamento de 2022, com previsão de R$ 4,9 bilhões para o fundo eleitoral. Mas o valor final pode ficar ainda maior, caso avancem as negociações do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, junto ao Ministério da Economia, para que as campanhas eleitorais deste ano contem com R$ 5,7 bilhões. A equipe econômica busca uma forma de remanejar R$ 800 milhões para turbinar o fundo dentro da revisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias.





Segundo a manifestação da AGU, "não se apresenta razoável partir da premissa de que a destinação de recursos para campanhas eleitorais, definida por critérios legais, estaria a depender de um sarrafo quantitativo para sabermos se atende ou não ao princípio constitucional da moralidade". O órgão afirma que os critérios para a distribuição dos recursos do fundo estão "delineados em lei".





"O que se fez foi estabelecer a diretriz para o projeto de lei orçamentária de 2022, no caso, como se discriminam as dotações destinadas ao fundo, em convergência com o piso e com os critérios estabelecidos na Lei 9.504/1997. Não se criou nova fórmula de cálculo para o aumento discricionário do fundo", acrescenta a AGU.





Para o órgão, "o devido processo legislativo orçamentário constitucional foi observado". "O presidente da República enviou a proposta da lei de diretrizes orçamentárias de 2022 ao Congresso Nacional, o qual deliberou e aprovou o projeto, com as modificações introduzidas pelas emendas aprovadas", enfatiza.





Segundo ainda a AGU, trata-se, portanto, "de fundo público, devidamente instituído por lei, para o financiamento de atividade com finalidade pública, já que essencial ao funcionamento regular do nosso sistema democrático representativo, na medida em que, por meio das campanhas eleitorais, realiza-se a comunicação política durante as eleições, permitindo que os cidadãos conheçam os projetos político-partidários disponíveis para a sua escolha".





O órgão conclui: “A forma de distribuição dos recursos, por sua vez, guarda uma métrica objetiva e legalmente prevista, de modo que adotar a premissa de que quanto maior o valor for destinado para as campanhas maior será o desvio de finalidade seria, por si só, um equívoco, sobretudo por estarmos diante da ausência de elementos concretos para tanto”.





Na ação junto ao Supremo, o Novo argumenta que o dispositivo criado no Congresso para aumentar a verba do fundo eleitoral, prevista inicialmente em R$ 2,1 bilhões, seria inconstitucional por invadir a competência do presidente da República — a quem cabe enviar a proposta orçamentária, incluindo os critérios para se definir o valor do fundo.





O ministro André Mendonça, recém-empossado no STF, é o relator da ação movida pelo Novo. Na semana passada, o magistrado, que já foi advogado-geral da União do atual governo, pediu informações à Presidência e ao Congresso e levará o assunto à corte.





O Executivo passou a negociar um possível aumento das verbas do fundo eleitoral após pressões de caciques do centrão, grupo de partidos que apoiam o governo e o projeto do presidente Jair Bolsonaro (PL) de se reeleger neste ano.





Ao mesmo tempo, lideranças do bloco articulam para que seus interesses eleitorais não sejam atingidos pelo corte de R$ 9 bilhões que o Ministério da Economia pretende fazer no Orçamento 2022. Segundo a equipe do ministro Paulo Guedes, o corte é necessário para cobrir despesas que foram subestimadas pelo Congresso durante a tramitação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano. Bolsonaro tem até a sexta-feira para sancionar o orçamento, com ou sem cortes.





Para o economista Ciro de Avelar, a discussão sobre os cortes no Orçamento tem se desenrolado de maneira a garantir que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, tenha as rédeas dos ajustes de forma que não haja prejuízos ao Centrão. “Foi preparado de forma que Ciro tenha a rédea da junta econômica e que esse corte não prejudique a base aliada do centrão, que tem garantido apoio ao presidente. Isso ficou claro com as emendas do relator que não serão cortadas e já estão destinadas, de aproximadamente R$ 16 bilhões”, observa.





“O corte de R$ 9 bilhões tende a não prejudicar parceiros e aliados que serão muito importantes esse ano para a base eleitoral do presidente”, acrescenta Ciro de Avelar. O economista também alerta para a importância de a população acompanhar onde deverá ocorrer a sangria.





TSE estuda proibir Telegram





O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) avalia proibir o funcionamento do aplicativo de bate-papo Telegram no Brasil, para combater a disseminação de notícias falsas nas eleições deste ano. Desde 2018, a corte tenta notificar, sem êxito, os responsáveis pela empresa. Internamente, magistrados da Justiça Eleitoral consideram que o Congresso deveria agir para aperfeiçoar a legislação sobre o tema. Diferentemente do WhatsApp, o Telegram permite grupos de até 200 mil pessoas, o que facilita a divulgação de conteúdos falsos. Ao optar pelo banimento, o TSE pode solicitar a remoção de aplicativos como Apple Store ou Google Store, para que os usuários não consigam fazer download. Em medida mais drástica, pode recorrer a um dispositivo de segurança de rede que autoriza ou bloqueia o tráfego, o que interromperia o funcionamento do aplicativo. A medida é prevista no Marco Civil da Internet.