Funcionalismo faz cobranças a Guedes

Servidores federais fizeram protesto por reajuste salarial em Brasilia (foto: MARCELO FERREIRA/CB/D.A.PRESS)





Brasília – Sem reajuste, representantes de pelo menos 40 carreiras saíram às ruas em Brasília ontem para cobrar aumentos de salários de até 28% e atacaram o ministro da Economia, Paulo Guedes. Para os sindicatos, foi um dia histórico para o serviço público federal, porque alegam que não vão aceitar mais tratamento “indigno” do governo. Pela manhã, houve protesto em frente ao Banco Central. À tarde, a manifestação se concentrou em frente ao Ministério da Economia. Na abertura do primeiro ato, realizado no estacionamento do Banco Central, o presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), Rudinei Marques, disse que o ministro Paulo Guedes deveria "se explodir" com a granada que jogou nos servidores públicos.





O presidente da Fonacate, disse ainda que quem está segurando o "barco", durante a pandemia, são os funcionários públicos. "Enquanto isso, o ministro Paulo Guedes chama os servidores de parasitas, diz que vai colocar uma granada no bolso dos servidores. Pois bem, hoje é o dia de o serviço público federal devolver a granada para o bolso do ministro Paulo Guedes. Que se exploda o ministro, que não acredita no seu país, que tem dinheiro aplicado em paraísos fiscais", bradou Rudinei.





"Um ministro que não acredita na sua economia não tem condições de ficar à frente de um ministério tão importante, que deveria está trabalhando para a retomada do desenvolvimento nacional", completou. Rudinei ressaltou que a categoria não vai mais aceitar esse tratamento desrespeitoso com o funcionalismo. "São cinco anos de congelamento salarial, são três anos de ataques e agressões aos serviços públicos. É o momento de dizer basta!", declarou em manifestação.





O segundo ato ocorreu às 14h, em frente ao Ministério da Economia, na Esplanada dos Ministérios. No local, os manifestantes também atacaram Guedes, declarando que o ministro "vai cair". Os sindicatos apontaram que tinham um recado, “Guedes, você vai cair e deixar o governo”.





Os sindicatos também disseram que "ninguém merece reajuste diferenciado, todos merecem reajuste igual".





As manifestações foram inicialmente convocadas pelo Fonacate, que reúne grupos de auditores fiscais da Receita, servidores do Banco Central, diplomatas e outros. Procurados, o Ministério da Economia, o Banco Central e a Receita Federal disseram que não se pronunciariam sobre a greve.





Representantes dos sindicatos afirmaram que nos últimos anos o brasileiro só ganhou aumento de despesas e custos. De acordo com eles, a inflação corrói a economia do país, reduzindo diretamente os salários de todos aqueles que vivem do próprio trabalho, e dessa forma o poder de compra só cai.





Em ofício destinado ao ministro Paulo Guedes, o Fonacate disse que representantes de 37 entidades de classe do funcionalismo, que juntas alcançam mais de 200 mil servidores públicos, reitera solicitação de reunião — por videoconferência ou presencial — a fim de tratar a pauta salarial dos servidores federais.





INFLAÇÃO





O ofício observou que as perdas inflacionárias dos servidores federais — acumuladas desde 2017, para 80% dos servidores; e desde 2019, para os demais —, já corroeram cerca de um quatro do poder aquisitivo dos salários.





“Se não houver recomposição salarial em 2022, tais perdas poderão se acumular até 2024, haja vista as restrições impostas pela legislação fiscal vigente, sobretudo pela Lei Complementar 173/2020”, observou.





Os sindicatos disseram que em meio ao caos na economia brasileira, o governo federal sinalizou que está prevista, no Orçamento de 2022 uma verba de R$ 1,7 bilhão para reajuste salarial no funcionalismo público.





“Porém, o presidente da república desrespeita os servidores ao sinalizar positivamente a recomposição para uma categoria. Não cumprindo a ordem constitucional e de normas internacionais de tratar todos com respeito e igualdade”, relataram as entidades.





Para o presidente do Fonacate, Rudinei Marques, foi um balanço muito positivo. “Mesmo nesse contexto de pandemia, tivemos em torno de mil pessoas entre o Banco Central e o Ministério da Economia. Milhares de servidores acompanharam nas redes sociais o que estava acontecendo aqui em Brasília. Algumas capitais realizaram atos, como foi o caso de Belo Horizonte, de João Pessoa, de Rio de Janeiro, de Salvador.”





“Acreditamos que os atos de hoje e a grande manifestação que houve nas redes, a vasta cobertura da mídia foram suficientes para dar um recado pró-governo. Um recado é que tem 1,1 milhão de servidores públicos na expectativa de que o governo defina seu salário”, completou.