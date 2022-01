Juiz proíbe presidente de usar palavra ''lepra''

Jair Bolsonaro pode recorrer da decisão da 3ª Vara da Justiça Federal (foto: Alan Santos/PR)





O juiz da 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Fabio Tenenblat, proibiu o presidente Jair Bolsonaro de usar a expressão “lepra” e seus derivados para se referir à hanseníase em discursos e declarações públicas. A decisão da Justiça Federal é extensiva a todos os representantes da União, que ainda pode recorrer. Publicada no sábado, a determinação atende a uma ação movida pelo Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan).





Em dezembro do ano passado, quando estava em Santa Catarina, o presidente utilizou as expressões “lepra” e “leproso” durante um discurso para se referir à hanseníase. O magistrado lembra que existe uma lei federal (9.010/1995) que proíbe a utilização da expressão. Na ação movida na Justiça, o Morhan afirma que a expressão “lepra” tem acentuado teor discriminatório e estigmatizante em relação às pessoas atingidas pela hanseníase e seus familiares, outrora submetidos a isolamento e internação compulsória em hospitais-colônia.





“Há perigo de dano na não observância da terminologia oficial, prevista na Lei 9.010/1995, considerando a histórica dívida que a sociedade tem com as pessoas atingidas pela hanseníase e, mais do que isso, os abalos psicológicos causados pelo uso de termos estigmatizantes e discriminatórios por autoridades públicas”, argumentou o juiz.





O magistrado, no entanto, optou por não acolher outro pedido feito pela ação do Morhan: estabelecer uma multa diária de R$ 50 mil em caso de utilização da expressão. “Não há sentido em se presumir que haverá reiteração no descumprimento da legislação por parte de autoridades federais”, diz o juiz.