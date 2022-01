Ministro dá 10 dias para Bolsonaro depor na PF

Responsável pela apuração no STF, Moraes já havia fixado, em 2021, período de 60 dias para presidente, que compareceu para dar sua versão (foto: Abdias Pinheiro/SECOM/TSE - 28/10/21)





O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo até 28 de janeiro para o presidente Jair Bolsonaro (PL) prestar depoimento na investigação sobre o vazamento do inquérito do ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no âmbito do inquérito das fake news. A apuração foi aberta em agosto de 2021, após o chefe do Executivo publicar nas redes sociais a cópia do inquérito e distorcer informações para alegar supostas fraudes nas eleições.





Como a investigação da PF ainda não tinha sido concluída, o presidente, como servidor público, tem o dever legal de proteger os dados. Porém, Bolsonaro os utilizou para tentar desacreditar a confiabilidade das urnas eletrônicas, embora não tenha havido prejuízos à votação.





Em entrevista à Jovem Pan na época, Bolsonaro atribuiu à PF a conclusão de que o resultado das eleições de 2018 foram alterados. Ele alegou ainda que um hacker conseguiu obter um código-fonte e que, com ele, poderia retirar seu nome da urna. Isso, no entanto, não procede. “Quando tivemos eleições em que o código-fonte esteve na mão de um hacker, pode ter acontecido tudo, [o eleitor] aperta 17 e sai nulo”, declarou. “Não tem que ter PEC mais. Dado os documentos que estão aqui, o próprio TSE tem que falar amanhã: ‘Vamos blindar o sistema de hackers com o voto impresso’”, disse ainda. O código-fonte obtido pelo hacker, no entanto, é o mesmo que partidos e entidades conseguem acessar.





O TSE entendeu ainda que as afirmações de Bolsonaro em uma live, no ano passado, diziam respeito ao inquérito das fake news. Logo após a transmissão, o presidente publicou, em suas redes sociais, um link contendo o inquérito sigiloso. A PF ainda não havia terminado a investigação, portanto, não poderia ter o material divulgado.





O caso ocorreu em julho de 2021, quando o presidente levantou suspeitas sobre a veracidade das urnas durante a tradicional live semanal das quintas-feiras. Cinco dias depois, ao lado do deputado Filipe Barros, fez as afirmações que entraram na mira do TSE. Em depoimento, o parlamentar disse que as afirmações feitas por ambos na ocasião não estavam sob sigilo.





A PF intimou Bolsonaro a depor no ano passado. Em 29 de novembro, Moraes deu prazo de 15 dias para que a oitiva fosse realizada. No entanto, quando o tempo estava para esgotar, a Advocacia-Geral da União (AGU) pediu prorrogação, e o ministro concedeu mais 45 dias de prazo.





As autoridades já ouviram o deputado federal Filipe Barros (PSL-PR), que também teve acesso ao material sigiloso. O delegado Victor Feitosa Campos também depôs. Ele era o responsável pelo inquérito sobre a invasão cibernética, mas Moraes determinou seu afastamento do caso.





Desde que foi eleito, o presidente insiste em um discurso no qual ele aponta que as eleições de 2018 poderiam ter sido fraudadas, mesmo ele tendo vencido o pleito. De acordo com Bolsonaro, ele foi escolhido como presidente no primeiro turno.