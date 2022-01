Um articulador pragmático

Apoiador dos governos do PSDB, PT e MDB, Ciro Nogueira está no auge do poder com Bolsonaro (foto: EVARISTO SÁ/AFP)





Brasília - Discreto, exímio articulador político e, sobretudo, pragmático. Esses são os adjetivos mais utilizados, nos corredores do poder em Brasília, para definir o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, atualmente licenciado da presidência do Partido Progressistas e do mandato de senador pelo Piauí. Desde que chegou pela primeira vez à Câmara dos Deputados, em 1995, foi com esse estilo que ele esteve na base dos governos do PSDB, do PT e do MDB, mas nunca com tantos poderes como agora, ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL).





Nesta semana, cinco meses depois de assumir a Casa Civil, considerada o “coração do governo”, o ministro ampliou ainda mais sua influência política, graças a uma canetada de Bolsonaro. Um decreto presidencial definiu que dependerão do aval prévio de Nogueira todos os procedimentos de abertura de crédito suplementar e de transferência de dotações orçamentárias. O ato representou mais um esvaziamento dos poderes do titular da Economia, Paulo Guedes, que há muito deixou de ser o 'Posto Ipiranga' do governo.





Nogueira é um dos principais caciques do Centrão, agrupamento de partidos sem coloração ideológica definida e que, tradicionalmente, estão ao lado dos governos. O ministro trabalha em coordenação com outro líder do grupo, o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL).





A aproximação do Planalto com o Centrão se deu no primeiro semestre de 2020, em meio à multiplicação de investigações e de pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Isolado e enfraquecido politicamente, não restou ao presidente outra saída se não se ancorar no grupo que, durante a campanha de 2018, ele classificou como "velha política" e o "pior que há no Brasil".





O posicionamento de Nogueira também mudou radicalmente nos últimos anos. Hoje, nem de longe ele lembra o político que, em 2017, durante entrevista à TV Meio Norte, defendeu a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito do ano seguinte e disse que o petista foi "o melhor presidente deste país, especialmente para o Piauí e o Nordeste". Na mesma ocasião, Nogueira sentenciou: "(Ao Jair) Bolsonaro, eu tenho muita restrição. Ele tem um caráter fascista, preconceituoso".





Ciro Nogueira é pré-candidato ao governo do Piauí, onde faz oposição ao governador Wellington Dias (PT). O cargo de ministro da Casa Civil tem lhe rendido boa fatia na distribuição das chamadas "emendas do relator", mecanismo que foi criado no Orçamento da União em 2020 e reserva bilhões de reais para os parlamentares destinarem às suas bases eleitorais.





Nesses procedimentos, a destinação dos recursos é discutida nos bastidores do Congresso, e os nomes dos congressistas beneficiados são mantidos em segredo. Segundo reportagem do jornal Estado de S. Paulo, veículo que teve acesso a uma planilha do governo com a distribuição de parte dessas verbas, Nogueira pôde escolher a destinação de R$ 135 milhões do orçamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, somente em dezembro de 2020.





A aliança com Bolsonaro também permitiu a Nogueira aumentar sua influência no Judiciário. Foi ele o principal padrinho da primeira indicação do presidente ao Supremo Tribunal Federal (STF), a do ministro Kassio Nunes Marques, que também é do Piauí.





Ciro Nogueira foi alvo de quatro denúncias da Procuradoria-Geral da República (PGR), sendo que duas delas foram rejeitadas pela Segunda Turma do STF. As outras duas ainda aguardam análise. Em agosto de 2018, a denúncia que acusava o senador de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por supostamente pedir R$ 2 milhões ao então dono da construtora UTC, Ricardo Pessoa, foi rejeitada porque os ministros consideraram não haver provas além da palavra do próprio executivo, em acordo de delação premiada.

DENÚNCIAS

Outra denúncia, contra Nogueira e outros parlamentares do Progressistas, por crime de organização criminosa, foi considerada inepta por tratar de acusações já arquivadas em outros inquéritos. Em outra denúncia da PGR, o senador é acusado de tentar atrapalhar a investigação da Lava-Jato ao, supostamente, tentar comprar o silêncio de um ex-assessor. Nogueira foi denunciado também em fevereiro de 2020, acusado de favorecer o grupo Odebrecht com sua atuação parlamentar em troca de propina de R$ 7,3 milhões. O caso aguarda julgamento.





Empresário, Nogueira teve um forte ganho patrimonial em oito anos, segundo suas declarações de bens ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em 2010, ele declarou possuir R$ 1,9 milhão em investimentos, automóvel e participação em empresas no Piauí. Já em 2018 informou patrimônio de R$ 23,3 milhões, valor que incluía ainda um imóvel e uma aeronave.





O maior ganho veio do aumento do valor declarado pela empresa Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas, que saltou de R$ 809,8 mil para R$ 18,8 milhões.





Como é comum no Brasil, o senador vem de uma família com tradição na política. Seu avô paterno, Manuel Nogueira Lima, foi prefeito de Pedro II, no Piauí, nos anos 1930. Já o pai, Ciro Nogueira Lima, foi duas vezes deputado federal. Ao assumir a Casa Civil, Nogueira foi substituído, no Senado, por sua mãe e primeira suplente, Eliane Nogueira.