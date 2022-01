Bolsonaro volta a acusar fraude e dizer que venceu no 1º turno em 2018

Bolsonaro disse que pretende viajar ao Nordeste nos próximos dias (foto: ALAN SANTOS/PR)





Brasília – O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a acusar, ontem, sem provas, fraude na eleição presidencial de 2018. A declaração ocorreu durante evento da implantação da Infovia 00, um dos marcos do programa Norte Conectado, no Amapá. Em tom de campanha, o chefe do Executivo disse em seu discurso que é bem recebido nos “quatro cantos do Brasil” e que em seu governo não tem corrupção. Na chegada ao aeroporto de Amapá, em meio à aglomeração, sem máscara, o presidente cumprimentou apoiadores com apertos de mãos, abraços e tirou selfies.





Bolsonaro falou em “solidão profunda” ao ocupar a cadeira presidencial, mas apontou que o que o conforta é o apoio da população. Ele também lembrou a facada recebida em 2018, em Juiz de Fora, disse que foi desferida por um “integrante do Psol” e que, quando tomou posse, o Brasil estava à beira do socialismo.





Ele afirmou que deveria ter vencido as eleições presidenciais de 2018 no primeiro turno. "Pouca coisa conforta o presidente. Lá existe uma solidão profunda, mas, quando a gente vai para o meio de vocês, há explosão de alegria. Estávamos à beira do socialismo, um país mergulhado em corrupção. Um país parecendo que não tinha um norte. Quis Deus que, sobrevivendo a uma facada de um integrante do Psol, também conseguisse com partido pequeno, sem marqueteiro e sem televisão, ganhar eleições. E que era para ter ganho no primeiro turno se fossem eleições limpas no primeiro."





"O político consegue entender se ele está ou não no caminho certo a partir do momento em que ele realmente vai para o meio de vocês. Não tem preço o carinho, o calor e a consideração de vocês para com nosso governo. Graças a Deus, isso acontece nos quatro cantos do nosso Brasil. Podem dizer que eu sou grosso, que eu não tenho muita educação, que eu falo demais, falem o que bem entender. Mas no nosso governo tem realização e não tem corrupção. É um governo que fala com orgulho, que acredita em Deus, que respeita seus militares, que defende a família brasileira e que deve lealdade ao seu povo."





Em julho passado, Bolsonaro fez live na qual prometeu apresentar as provas de que a eleição de 2018 foi fraudada. Contudo, durante o evento, ele comentou que "não tinha como se comprovar". O chefe do Executivo defende o voto impresso. Em outubro, o presidente falou na presença das Forças Armadas durante a apuração e disse que "não vai ter sacanagem nas eleições". "O ano que vem tem eleições, vamos renovar, prestigiar quem fez um bom trabalho e renovar. Pode ter certeza que não vai ter sacanagem nas eleições. Convidaram as Forças Armadas, nós aceitamos e vamos participar de todo o processo eleitoral. Vamos acabar com a suspeição", apontou na data.





Em seu discurso de ontem, Bolsonaro repetiu que em seu governo 'todos ganham' e voltou a fazer críticas aos governadores por medidas adotadas na pandemia. "Hoje, todos ganham com nosso governo. Vivemos momentos difíceis. Reconheço isso. O mundo todo vem atravessando dificuldades com o pós-pandemia, com a velha política da demagogia, e também com algo que não deu certo durante a pandemia: 'fique em casa que a economia a gente vê depois, fica em casa para morrer de fome!'. Aos poucos, cada tese defendida por mim no passado vai se consolidando. Não podemos nos amedrontar, nos apavorar. Desafios sempre tivemos", continuou.





Ainda no evento, o presidente lamentou os mais de 621 mil brasileiros mortos pela COVID-19, mas disse que “temos que viver'” "Esse outro estamos vencendo, mas vocês contam com um presidente que não esteve do lado do politicamente correto. Esteve do lado de vocês. Eu particularmente tinha tudo para ficar em casa no Palácio da Alvorada com todas as mordomias que possam imaginar, e ficar afastado de vocês enquanto vocês enfrentavam a pandemia. Estive no meio de vocês. Senti o problema de cada um. Não me amedrontei, não me acovardei diante dos ataques da grande mídia. Lamentamos as 600 mil mortes, mas nós temos que viver, nós temos que sobreviver e temos que vencer".