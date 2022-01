Ministro exalta vacina

Brasília – Foi a terceira vez que Bolsonaro visitou o Amapá. A última viagem foi em novembro de 2020. Na ocasião, o estado passava por um apagão de energia. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, criticou notícias jornalísticas sobre o uso de máscaras de autoridades e aproveitou para fazer uma defesa ferrenha da gestão do presidente na pandemia. Segundo ele, o chefe do Executivo não é contrário às vacinas, embora Bolsonaro tenha concedido diversas declarações afirmando o contrário.





"Disseram que o presidente era contra a vacina. Não. Comprou 600 milhões de doses. Quem quis tomar tomou. E ele defende que quem não queira tomar, tenha o direito de não tomar. Querem mudar um pensamento para colocar na cabeça das pessoas. O que o presidente defende é a liberdade de cada um poder fazer as suas escolhas", disse Faria.





O ministro citou ainda o auxílio emergencial e disse que o presidente não fez distinções entre 'verde e amarelo ou vermelho' para concessão da medida. No entanto, o dever do presidente é o de governar para toda a população, independentemente do viés político. "No ano da pandemia, quando estava todo mundo desesperado, achando que ia perder o emprego, sem dinheiro para comer, ele disse: 'Eu vou dar R$ 600 para comer a quem quiser'. Você não perguntou se a pessoa era do PT, do Psol, do PCdoB, se era verde e amarelo ou era vermelho. Perguntou se a pessoa queria comer e deu um cheque de R$ 600 para quem quisesse comer na pandemia".





Bolsonaro foi ao Amapá para o lançamento do programa Norte Conectado, que implanta cabos de fibra ótica entre Macapá, capital do estado, e Santarém (PA). Vai levar internet de alta velocidade a comunidades da região que ainda não dispõem do serviço.





Segundo o Ministério das Comunicações, o programa Norte Conectado "tem a finalidade de expandir a infraestrutura de comunicações na Região Amazônica, por meio da implantação de um backbone em fibra óptica visando atender às políticas públicas de telecomunicações, educação, pesquisa, saúde, defesa e do Judiciário". O projeto receberá R$ 1,5 bilhão das empresas que venceram o leilão do 5G como contrapartida das radiofrequências adquiridas.