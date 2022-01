Bolsonaro decide submeter decisões de Paulo Guedes a Ciro Nogueira

Desgastado, ministro Paulo Guedes segue cada vez mais enfraquecido no Palácio do Planalto (foto: SERGIO LIMA/AFP)





Brasília – Para evitar que seu governo se dissolva por completo e, de quebra, garantir o apoio necessário para a campanha da reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) entregou a palavra final sobre a gestão do Orçamento de 2022 ao Centrão. Em um decreto publicado no Diário Oficial da União de ontem, o chefe do Executivo determinou que todas as ações do Ministério da Economia na execução do Orçamento deverão passar antes pela Casa Civil, comandada por Ciro Nogueira (PP-PI), presidente do Progressistas e um dos principais caciques do centrão.





No documento, publicado todo começo de ano, determinam-se as atribuições do ministro da Economia e as competências para a abertura dos créditos autorizados na Lei Orçamentária de 2022, além de outros atos de alterações orçamentárias previstas na própria LDO-2022. Os atos, no entanto, deverão passar pela Casa Civil. “A prática dos atos está condicionada à manifestação prévia favorável do ministro de Estado chefe da Casa Civil da Presidência da República”, diz o decreto.





Na prática, Bolsonaro deu mais poderes a Nogueira e empurrou o já desgastado ministro da Economia, Paulo Guedes, para debaixo do tapete. É a primeira vez que aparece tal determinação. O governo justificou que o motivo da mudança é “dar maior celeridade na efetivação dessas alterações, ao tempo em que libera a Presidência da República para análise de projetos de atos de maior repercussão”.





A movimentação do Orçamento é naturalmente administrada pelos dois ministérios, por meio da Junta de Execução Orçamentária (JEO), que define limite, remanejamentos, entre outros. Porém, a execução era realizada por portarias publicadas pelo ME e agora Nogueira tem o poder de veto nas mãos.





Em nota, o Ministério da Economia justificou que “não ocorreu nenhuma mudança de comando ou da execução final do orçamento”. Segundo a pasta, trata-se apenas da “necessidade de manifestação favorável da Casa Civil” em determinados atos, condição que foi acordada. A prática dos atos de que trata o caput está condicionada à manifestação prévia favorável do ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Foi uma mudança consensuada entre os dois ministérios. Eles integram a Junta de Execução Orçamentária (JEO), que é a instância em que as decisões relevantes com relação à matéria orçamentária são tomadas. O objetivo da determinação é melhorar a coordenação para o alcance das prioridades do governo.





Em condição de reserva, parlamentares do Centrão ouvidos pelo Correio Braziliense/Estado de Minas afirmam que a delegação da função à Casa Civil tem a principal missão de retomar o controle e tentar mantê-lo até o fim do ano. “O presidente está trabalhando para ter um pouco mais de comando da aplicação de recursos, para ter um trabalho mais articulado”, disse. “Não é por ser o Ciro, é natural que os demais ministérios sejam coordenados pela pasta. A ideia é, sim, retomar o controle. Eles estão brigando entre eles”, disse.





Segundo congressistas, a ideia também é evitar o maior desgaste do governo, que hoje tem sua imagem manchada pelo desenvolvimento pífio na economia. Os aliados também acreditam que haverá novas baixas em breve por causa disso, então a medida – que tem característica eleitoral – pode servir para jogar panos quentes na situação.



Já o relator-geral do Orçamento, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), diz que “esse não é um assunto do Legislativo e não tem a ver com ele. Mas trata-se de uma decisão política”. Para ele, por se tratar de um ano eleitoral, a briga pelo controle de recursos é mais evidente, mas Leal entende que, independentemente de quem tem mais controle sobre o orçamento, se a Economia ou a Casa Civil, a LOA tem de ser respeitada.





“Temos um orçamento que tem que ser respeitado, tem previsão da questão do teto, então a questão é a execução. Não vejo problema a Casa Civil ter mais poderes na execução do Orçamento”, pontuou Hugo Leal.





Já a presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso, Rose de Freitas (MDB-ES), comentou com integrantes da CMO que o colegiado não vai se posicionar sobre gestão do orçamento dentro do governo, por se tratar de questão interna do Executivo, e para manter as boas relações com a Casa Civil e com o Ministério da Economia.





Para o deputado Carlos Zarattini (PT-SP), entregar o Orçamento para Ciro Nogueira pode aumentar as chances de um descontrole de gastos este ano. “Acho que vai ser uma anarquia completa”, disse.“Mais uma vez o governo está dando mais poderes para o Centrão, tirando o poder do Ministério da Economia e colocando no colo do Centrão com o Ciro Nogueira e, também, enfraquecendo a Flávia Arruda. É mais um enfraquecimento dela”, frisou. Procurada pela reportagem, a Casa Civil não retornou até o fechamento desta edição.