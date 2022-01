Mendonça quer explicação de Planalto e Congresso sobre fundo eleitoral

André Mendonça assumiu vaga no STF em dezembro, após ser indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (foto: SERGIO LIMA/AFP)





Brasília – Em seu primeiro despacho como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça pediu informações à Presidência da República sobre o fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões aprovado para o pleito deste ano. De acordo com o despacho do magistrado, a explicação deve ser enviada à corte no prazo de cinco dias.





Mendonça atendeu a um pedido do partido Novo, que argumenta que o valor bilionário, aprovado durante a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), não apresenta fonte de custeio. Para a sigla, o valor anterior, de R$ 2,1 bilhões, deveria ser mantido também para este ano.





O caso deve ser avaliado por todos os ministros do tribunal. "Em homenagem à segurança jurídica a ser necessariamente promovida pela jurisdição constitucional, assim como diante da relevância do acesso aos recursos do FEFC [Fundo Especial de Financiamento de Campanha] no âmbito da decisão pela migração partidária e da igualdade de chances no pleito eleitoral, demonstra-se recomendável que esta corte aprecie de maneira colegiada o pleito cautelar aqui apresentado antes dos marcos temporais supracitados", escreveu Mendonça no despacho.





Além do Congresso e do presidente, o ministro ainda determinou que o caso seja enviado para apreciação da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da Advocacia-Geral da União (AGU) e, em seguida, retorne para conclusão. Esta é a primeira decisão de Mendonça desde que foi empossado na corte, em dezembro do ano passado.





O ministro é o relator da ação que foi movida pelo Novo um dia antes de o presidente Jair Bolsonaro (PL) promulgar o texto que prevê o repasse a partidos e candidatos. No final do mês passado, o presidente do STF, Luiz Fux, negou um pedido de urgência para a análise do caso por causa do recesso do Judiciário.





Segundo o Novo, a proposta de cálculo dos valores não apresenta a fonte dos recursos. Também de acordo com o legenda, a proposta “escancara a intenção pessoalista dos parlamentares em simplesmente aumentar os recursos disponíveis para as suas campanhas eleitorais às custas do erário”.





Antes, o fundo seria de R$ 5,7 bilhões, valor que consta no documento apresentado pelo partido no mês passado. O montante, no entanto, foi reduzido para R$ 4,9 bilhões.





Em dezembro, a Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional aprovou o relatório final do Orçamento de 2022, com previsão de R$ 5,7 bilhões do fundão para o financiamento das campanhas eleitorais deste ano.





Para aprovar o relatório final, o deputado Hugo Leal (PSD-RJ) apresentou complementação de voto que amplia os recursos para educação, concede mais R$ 2 bilhões para reajuste de servidores do Poder Executivo, além de destinar R$ 800 milhões para o reajuste de agentes comunitários de saúde.





SUBSÍDIOS





Outra decisão tomada ontem no âmbito do Supremo Tribunal Federal trata da revisão de subsídios de prefeitos e vice-prefeitos. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se é constitucional lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura. Por unanimidade, o plenário virtual reconheceu a repercussão geral da matéria, objeto do Recurso Extraordinário 1344400.





No recurso, o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) questiona decisão do Tribunal de Justiça do estado (TJ-SP) que declarou a constitucionalidade das leis 3.056/2019 e 3.114/2020, do município de Pontal, que dispõem sobre a revisão anual dos subsídios do prefeito e do vice-prefeito.





O MP-SP argumenta ao Supremo que a regra da anterioridade da legislatura (artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal) para fixação dos subsídios dos vereadores se estende aos demais agentes políticos (prefeito, vice-prefeito e secretários). Alega, ainda, que a revisão deve observar o princípio da legalidade remuneratória e o regime jurídico de remuneração peculiar, uma vez que o direito à revisão geral anual é exclusivo dos servidores públicos.





Para o presidente do STF, ministro Luiz Fux, relator do recurso, o Supremo deve definir a validade das leis do município de Pontal (SP), diante dos princípios da moralidade administrativa, da anterioridade da legislatura e da inalterabilidade do subsídio durante o mandato eletivo. A temática, ao seu ver, tem potencial efeito em outros casos, tendo em vista o impacto orçamentário decorrente da previsão de revisão anual de subsídio de prefeito, pois gera reflexos na remuneração ou nos proventos de diversos servidores vinculados à administração pública direta do município. Nesse ponto, a proposta do ministro Fux foi seguida por unanimidade.





Quanto ao mérito, o ministro citou precedentes do Supremo a respeito da impossibilidade de majoração dos subsídios dos agentes políticos municipais para a mesma legislatura, por contrariedade ao princípio da anterioridade, e propôs a reafirmação da jurisprudência dominante. Nesse ponto, no entanto, a manifestação do relator não obteve maioria de votos e, com isso, o tema será submetido a posterior julgamento no plenário físico.