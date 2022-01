A culpa pela inflação de dois dígitos no país é das medidas de distanciamento social adotadas em meio à pandemia da COVID-19, disse o presidente Jair Bolsonaro em entrevista à Gazeta Brasil. "Em 2014 ou 2015, a inflação foi de 10%. Me aponte qual crise aconteceu nesses dois anos. Não teve crise nenhuma. Tivemos a questão da COVID. Com a política do 'fique em casa', a cadeia produtiva sofreu solavancos, e aí a inflação é uma questão natural. Pelo menos 38 milhões de trabalhadores informais perderam o seu ganho", afirmou. A inflação terminou 2021 com variação acima de 10% pela primeira vez desde 2015, corroendo a renda e o poder de compra da população. Segundo o IBGE, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,73% em dezembro, acima das estimativas do mercado, resultando em uma variação de 10,06% no acumulado do ano, ou seja, em cada R$ 1 mil de salário do trabalhador, R$ 100 foram engolidos pela injflação em 2021.