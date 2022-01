Brasília – “A Ômicron é bem-vinda e pode, sim, sinalizar o fim da pandemia”, disse o presidente Jair Bolsonaro (PL), ontem, em entrevista à Gazeta Brasil, ao minimizar os impactos da nova variante do coronavírus. Com letalidade menor, mas com capacidade de disseminação maior, o vírus pode sobrecarregar o sistema de saúde. "A Ômicron, que já se espalhou pelo mundo todo, como as próprias pessoas que entendem de verdade dizem, tem uma capacidade de difundir muito grande, mas é de letalidade muito pequena. Dizem até que seria um vírus vacinal. Segundo algumas pessoas estudiosas e sérias, e não vinculadas a farmacêuticas, a Ômicron é bem-vinda e pode, sim, sinalizar o fim da pandemia", apontou, sem mencionar quem seriam as fontes.





Bolsonaro disse ainda que "quase zero, um número muito pequeno" de crianças morreu por COVID no país. "E esse número pequeno ainda tinha o fato de criança com comorbidade", completou. De acordo com o Ministério da Saúde, de março de 2020 a dezembro de 2021, 311 crianças de 5 a 11 anos morreram em decorrência da doença no Brasil. Ele informou que pediu à pasta a divulgação de mortes por efeitos colaterais da vacina.





"Tudo bem, não vou questionar. Vamos partir do princípio de que os números estão certos. Justifica a vacinação? Eu cobrei ontem do ministro (Marcelo) Queiroga, da Saúde, a divulgação das pessoas com efeito colateral. Quantas pessoas estão tendo reações adversas no Brasil pós-vacina? Quantas pessoas estão morrendo também por outras causas que são creditadas à COVID?"





"Trezentas e poucas crianças (mortas)... Lamento cada morte, ainda mais de criança, a gente sente muito mais, mas não justifica a vacinação pelos efeitos colaterais adversos que essas pessoas têm", concluiu. A Anvisa liberou a vacinação para a faixa etária de 5 a 11 anos após parecer de técnicos especialistas e embasamento de sociedades médicas.





Durante a entrevista, Jair Bolsonaro cobrou da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) "um antídoto" para o que chamou de 'possíveis efeitos colaterais' da vacina contra COV-19 em crianças entre 5 e 11 anos de idade. O chefe do Executivo e o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, entraram em rota de colisão por conta da vacinação para o público pediátrico. O órgão regulador liberou a imunização infantil após parecer de técnicos especialistas e embasamento de sociedades médicas.





"A Anvisa não disse qual o antídoto para possíveis efeitos colaterais. Por que eu falo possíveis? Alguns já existem por aí. Você não comprovou, mas já existem", alegou, em entrevista à Gazeta Brasil. Na semana passada, Bolsonaro questionou "o que está por trás" da decisão da Anvisa ao autorizar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Também chamou os defensores da imunização infantil de "tarados por vacinas". Barra Torres divulgou nota cobrando do presidente provas de corrupção do órgão ou que se retratasse.





Na segunda-feira, o presidente negou ter feito acusação de corrupção contra a Anvisa, mas voltou a criticar a agência e disse que Barra Torres teve reação “agressiva” às suas declarações sobre vacinação de crianças.