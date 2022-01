Bolsonaro volta a fazer duras críticas aos ministros Barroso e Moraes

"De terrorismo ele entende, defendeu o terrorista Cesare Battisti", disse Bolsonaro sobre o ministro Luís Roberto Barroso (foto: ABDIAS PINHEIRO/SECOM/TSE)





Brasília – O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes sobre decisões relacionadas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Barroso é o atual presidente da corte eleitoral e será sucedido por Moraes. “Quem é que esses dois pensam que são? Quem eles pensam que são? Vão tomar medidas drásticas dessas ameaçando, cassando liberdades democráticas nossas, liberdade de expressão, porque eles querem assim, porque eles têm um candidato. Os dois, nós sabemos, são defensores do Lula, pô. Querem o Lula presidente", disse Bolsonaro em entrevista à Gazeta Brasil, ontem, citando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.





Questionado sobre um artigo no qual Barroso fala sobre o surgimento de milícias no meio virtual e de "terroristas verbais" que atacam a democracia, o chefe do Executivo rebateu em tom sarcástico. "De terrorismo ele entende. Ele defendeu o terrorista Cesare Battisti. É um direito dele defender terrorista? É um direito. Um advogado tem direito de defender qualquer pessoa, (mesmo) que seja um pedófilo. Eu não defenderia."





Bolsonaro também negou ter divulgado fake news. "Qual o crime eu cometi, senhor Luís Roberto Barroso? Que crime eu cometi? Quais as fake news que eu pratiquei? Falam que tem um gabinete do ódio. Me apresente uma matéria que seria do gabinete do ódio", desafiou.





Ele ainda criticou uma declaração de Moraes durante julgamento, em outubro, quando o TSE arquivou ações pedindo a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por propagação de disparos em massa de notícias falsas na corrida eleitoral de 2018. De acordo com o magistrado, a punição contra fake news será a "cadeia". O presidente afirmou que o ministro agiu "fora das quatro linhas" da Constituição.





"Fui julgado no TSE, a chapa Bolsonaro e Mourão, no final do ano passado, e lá foi a vez do senhor Alexandre de Moraes falar claramente: 'Houve, sim, fake news. Houve disparo em massa. Sabemos. No ano que vem, se tiver, vamos cassar o registro e prender o candidato'. Olha, isso é jogar fora das quatro linhas. Só tenho isso a dizer a vocês".





Bolsonaro afirmou também na entrevista que o governo federal não pôde trabalhar durante a pandemia porque o STF interferiu no poder de decisão de sua gestão em relação à COVID. “De três anos de governo, dois são de guerra na questão da COVID. Não pudemos trabalhar. Você vê: a cada 10 decisões do STF, nove são contrárias à gente, e são propostas por partidos que não têm voto dentro do Parlamento.”





Bolsonaro emendou dizendo que a corte “interfere em tudo” e exemplificou com a derrubada da resolução que previa imposto zero para importar armas. A decisão do ministro Edson Fachin, do STF, ocorreu em dezembro e apontava que "o risco de um aumento dramático da circulação de armas de fogo, motivado pela indução causada por fatores de ordem econômica, parece suficiente para que a projeção do decurso da ação justifique o deferimento da medida liminar".



ARMAS





O presidente também falou da "dificuldade" para nomear o novo diretor-geral da Polícia Federal. "Interferem em tudo, até em uma coisa simples. Eu resolvi zerar o IPI de importação de armas. Um partido pequeno vai no Supremo e, lá, um ministro, de forma monocrática, (decide): ‘Não, não pode zerar o imposto de importação de armas’. E assim tem agido o Supremo contra a gente. Em nove a cada 10 ações que entram lá. Eu tenho dificuldade até para nomear um assessor para ser o diretor-geral da PF. São mais de 120 ações. Uma por semana, ao longo desses três anos. E nós conseguimos manter a economia viva, (mesmo) com a política do 'fique em casa que a economia a gente vê depois', com os poderes dados pelo STF aos governadores e prefeitos para cada um conduzir a política que eles achavam melhor para combater o vírus. Da nossa parte, coube (dar) o dinheiro para governadores e prefeitos", completou.





Em janeiro do ano passado após o presidente dar declarações semelhantes, o STF rebateu e destacou que a decisão tomada sobre a competência da União, estados e municípios na adoção de medidas sanitárias não impedia que o governo federal atuasse no combate à pandemia. Em nota, a mais alta corte de Justiça do país afirmou que decidiu "que União, estados, Distrito Federal e municípios têm competência concorrente na área da saúde pública para realizar ações de mitigação dos impactos do novo coronavírus".





O Supremo destacou que esse entendimento foi reafirmado pelos ministros em diversas ações e julgamentos realizados. O tribunal destacou ainda que, "conforme as decisões, é responsabilidade de todos os entes da Federação adotarem medidas em benefício da população brasileira no que se refere à pandemia".





LULA

Questionado sobre uma declaração do ex-juiz Sergio Moro (Podemos), pré-candidato à Presidência, que atribuiu ao presidente a ascensão da candidatura de Lula, Bolsonaro voltou a culpabilizar o STF, afirmando ter sido a corte quem tirou o petista da prisão. E aproveitou para alfinetar seu opositor. "Quem foi que tirou o Lula da cadeia? Fui eu quem tirou o Lula da cadeia? Foi o Supremo Tribunal Federal. Quando se fala em PT, o Lula tem falado abertamente. Nós estamos conversando aqui, agora, mas com o Lula presidente, podemos não mais conversar. Você, como repórter, e eu, como ex-presidente. Porque ele fala abertamente que vai controlar a mídia, inclusive a mídia social", concluiu.