Jornalista José Maria Rabelo morre aos 93 anos

Rabelo morreu aos 93 anos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



O corpo de Rabelo será velado na Casa do Jornalista, na Avenida Álvares Cabral, no Centro, de 14h às 20h. O jornalista José Maria Rabelo morreu nesta quarta-feira (29/12), vítima de falência múltipla dos órgãos. Conhecido como defensor do jornalismo e da democracia, tinha 93 anos e era natural de Campos Gerais, no Sul de Minas.O corpo de Rabelo será velado na Casa do Jornalista, na Avenida Álvares Cabral, no Centro, de 14h às 20h.

Em Belo Horizonte, vendia anúncios para uma publicação chamada Cultura Magazine, que era do ex-diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Washington Albino. Foi Albino que levou Rabelo para a primeira experiência em uma redação de jornal.



Posteriormente, José Maria trabalhou como repórter no “Informador Comercial”, publicação do jornalista José Costa que, em meados do século passado, iria transformar-se no “Diário do Comércio”.

Na época do golpe militar, foi com os sete filhos pequenos para o exílio no Chile, onde criou uma rede de oito livrarias especializada em ciências sociais, e depois para a França, onde se tornou novamente livreiro.

Em 1979, com a anistia, Rabelo voltou ao Brasil. Com Leonel Brizola, participou da reorganização do antigo PTB, e, sem perder o vínculo com o jornalismo, escreveu dois livros. Um é “Os caminhos do exílio” (Geração Editorial, 2016), em que descreve os anos em que passou exilado. O mais recente é “A história geral de Minas”, lançado em dezembro de 2018, em parceria com o João Antônio de Paula, Fernando Correia Dias e Ricardo Moura Faria.





*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen