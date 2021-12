Pacheco quer enviar verba federal à Bahia: 'Amparar vítimas e reconstruir'

Desastre natural na Bahia tem preocupado autoridades (foto: Manuella LUANA / AFP)

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), crê que o Palácio do Planalto vai editar medida provisória (MP) liberando recursos para os municípios atingidos pelas fortes chuvas que castigam a Bahia. Nesta terça-feira (28/12), o parlamentar afirmou que as prioridades são "amparar as vítimas e reconstruir as cidades"."Manifesto minha solidariedade ao povo da Bahia, que assim como nós mineiros sofre com a tragédia ocasionada pelas fortes chuvas. Fundamental a edição de MP para liberação imediata de recursos aos municípios atingidos, o que por certo será feito pelo governo federal", escreveu Pacheco, no Twitter.Até o momento, o governo federal disse ter aplicado cerca de R$ 20 milhões da Defesa Civil nacional nos esforços para atender a população atingida. Ontem, o governo da Bahia divulgou também a abertura de uma linha de crédito especial, de até R$ 150 mil e com juro zero, para recuperar estabelecimentos comerciais prejudicados.Mais de 31 mil pessoas estão desabrigadas em solo baiano. Aproximadamente outras 32 mil precisaram abandonar seus imóveis, mas não demandaram abrigos públicos. Segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), 116 municípios foram afetados pela tempestade. As águas causaram impactos à rotina de 470 mil pessoas.Ainda ontem, o Ministério da Saúde se preparava para enviar 90 médicos para auxiliar a população atingida chuvas. A informação foi divulgada em entrevista dada à imprensa local pelo ministro da Cidadania, João Roma, que visitou o estado no último domingo.As equipes que atuam na Bahia recebem mais reforços de outras unidades da Federação, a exemplo dos bombeiros enviados por Minas Gerais . Ontem uma equipe da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo, composta por quatro agentes, embarcou com destino à Bahia para compor a força-tarefa enviada pelo governo paulista para auxiliar as vítimas das chuvas na região.