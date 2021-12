Evasão de chefes na Receita

Servidores deixam órgão à deriva, sem coordenação, mas garantem operação em viagens e desembaraço de cargas médicas e vivas. Decisão é resposta que pode afetar ações de fiscalização (foto: Receita Federal/Divulgação - 6/8/21)





Em baixa nas pesquisas, o presidente Jair Bolsonaro faz acenos às forças de segurança, uma de suas bases eleitorais mais fiéis. O chefe do Executivo assegurou um reajuste de R$ 1,9 bilhão aos policiais federais no ano que vem por meio do Orçamento de 2022. O gesto é interpretado como bandeira eleitoral na campanha à reeleição. A medida tem irritado outras categorias — que cobram reajustes há anos – e a reação foi imediata ontem na Receita Federal: mais de 500 funcionários, entre delegados, chefes de divisão, chefes de equipes e substitutos e servidores da fiscalização e gestão de crédito tributário, entregaram seus cargos até a tarde de ontem, segundo o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita (Sindifisco). De acordo com os fiscais da Receita, houve corte de repasse de verbas para o órgão no Orçamento de 2022.





O relator-geral do Orçamento de 2022, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), informou que o reajuste dos policiais federais foi um pedido expresso do presidente. A mudança contempla 45 mil pessoas. Na outra ponta, 1 milhão de funcionários públicos são ignorados por Bolsonaro. O presidente do Sindifisco nacional, Kleber Cabral, destaca que a Receita sofre com cortes orçamentários há anos, mas que a situação se intensificou durante o governo Bolsonaro. “O ministro Paulo Guedes dá os parabéns, e só. E, agora, estamos em um momento mais agudo. Acho que é um combo de ingredientes que acabaram por incendiar a Receita Federal”, disse ao Estado de Minas.





Kleber Cabral, afirmou que a paralisação se trata de um movimento de “meta zero, ou seja, cruzar os braços”. “Vamos formalizar a entrega de cargos em todos os graus de hierarquia. Não é intenção, é entrega formal. Vamos deixar o órgão à deriva, e só cumprir questões administrativas”, avisou o sindicalista. Ainda de acordo com o Sindifisco, houve baixa de todos os delegados em 10 regiões fiscais do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. De acordo com números do Painel Estatístico de Pessoal, um salário de auditor-fiscal na Receita pode chegar a R$ 30 mil.





O último acordo salarial da Receita aconteceu há cinco anos e o último reajuste salarial em 2019. O órgão também está sem concurso desde 2014. Segundo Cabral, a gota d’água foi deixar de incluir os auditores para beneficiar os policiais. “O ingrediente que apimentou e mexeu com os brios de todo mundo aqui é que esse corte de orçamento foi feito para propiciar o reajuste da Segurança”, afirma. “Ninguém é contra a valorização da carreira A ou B, mas cortar o recurso de funcionamento do órgão que arrecada para viabilizar o reajuste isoladamente de um outro cargo foi algo grave demais”, pondera.





O diretor da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (Fenaprf), Raphael Casotti, cobra demandas da classe em busca de reestruturação. "Temos lutado há muito tempo pela reestruturação da carreira. E uma melhor definição das atribuições, a construção de uma carreira mais forte”, destaca. “Tivemos uma sinalização pública do presidente da República de que esse pedido seria atendido, mas não temos ainda nem um projeto de lei ou medida provisória. Nada concreto. Estamos, ainda, no aguardo”, afirmou.





Servidores de órgãos como Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Fundação Nacional do Índio (Funai), Agência Brasileira de Inteligência (Abin), além de carreiras médicas e ligadas à Previdência, também cobram reajustes.





Resposta





A expectativa da categoria é que o governo dê uma resposta às demandas dos auditores ainda este ano. Apesar de aprovado pelo Congresso Nacional, o Orçamento ainda vai à sanção presidencial. “Precisamos de uma resposta contundente em um curto espaço de tempo. O governo terá de indicar como pretende recompor o orçamento da Receita, precisamos desse compromisso. Há centenas de órgãos que gastam e quem tem o orçamento cortado é o órgão que arrecada”, disse o sindicalista. Ao mesmo tempo, os funcionários aproveitam a paralisação para cobrar, também, a regulamentação do bônus variável da categoria, que atualmente recebe um bônus fixo.





A entrega dos cargos não significa um desligamento oficial da Receita Federal. Ou seja, não se configura como demissão. Todos os funcionários seguem exercendo suas funções como servidores concursados. O objetivo da ação, portanto, é deixar o órgão sem chefia e, dessa forma, comprometer as atividades. Uma assembleia, puxada pelo sindicato, será realizada hoje. A categoria objetiva uma paralisação total das atividades da Receita Federal.





A paralisação, nas vésperas das celebrações de fim de ano, acontece durante a data mais movimentada dos aeroportos. Quanto a isso, o presidente do sindicato garante: "Não vamos incomodar as pessoas no fim do ano. O viajante internacional não precisa se preocupar, porque não haverá mudança nas rotinas nos aeroportos", afirma Cabral.





O sindicato afirma que o maior impacto do movimento deve ocorrer nas aduanas, por onde só deverão passar, com normalidade, medicamentos, carga viva e bens perecíveis. Já os relatórios gerenciais deixarão de ser preenchidos e os gerentes de projetos da Receita também devem abandonar seus postos.





Medidas para agradar à base





Em corrida eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem tentado atrair novamente as bases que o ajudaram a se eleger no pleito de 2018. O presidente busca agradar à bancada evangélica e às forças de segurança. Além de incluir o reajuste dos servidores no Orçamento de 2022, outro desafio do Executivo é garantir que pautas ligadas aos militares sejam aprovadas. Exemplo disso é uma iniciativa liderada por deputados aliados que aprovou, no início do mês, na Câmara, regime de urgência para o projeto que cria a Lei Orgânica das Polícias Militares.





O professor de estudos brasileiros da Universidade de Oklahoma (EUA) Fábio de Sá e Silva explica que os gestos do governo representam a tentativa de cooptar uma instituição que poderá agir politicamente contra adversários de Bolsonaro nas urnas. “O presidente faz por uma mistura de retórica, celebrando policiais como heróis na luta contra o crime, e por meio de políticas, como quando criou linha de crédito imobiliário especial para esse segmento”, aponta.





“O resultado é que, segundo estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não apenas o bolsonarismo é hegemônico entre policiais, mas cerca de 20% desses chegam a apoiar Bolsonaro em suas proposições mais radicais, como o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF)”, observa Silva.





O cientista político Tiago Valenciano aponta que o “agrado” também faz parte de uma estratégia para emplacar mais policiais na política. “Em 2018, além de contar com os militares, a proposta do então candidato era lançar vários integrantes do militarismo para os cargos legislativos, constituindo uma poderosa bancada de coalizão legislativa – a conhecida ‘bancada da bala’ no Congresso Nacional”, avalia. (LP)





Orçamento

Nesta semana, o Congresso Nacional aprovou o Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) para 2022. Para o ano que vem, o Orçamento destina R$ 4,9 bilhões ao fundo eleitoral, conhecido como “fundão”, e prevê outros destaques, como o Auxílio Brasil (R$ 89 bilhões), emendas de relator – o chamado “orçamento secreto” (16,5 bilhões), e o salário mínimo deve subir de R$ 1.100 para R$ 1.210.



Orçamento de 2022





Total

R$ 4,8 trilhões





Orçamentos da Esplanada dos Ministérios





Saúde

R$ 160,56 bi





Educação

R$ 136,96 bi





Defesa

R$ 116,31 bi





Infraestrutura

R$ 18,25 bi





Meio Ambiente

R$ 3,17 bi





Principais ações





Auxílio Brasil

R$ 89 bi





Emendas de relator

R$ 16,5 bi





Total de emendas

R$ 21,2 bi





Fundão eleitoral

R$ 4,9 bi





Reajuste policiais

R$ 1,7 bi





Reajustes para agentes comunitários de saúde

R$ 0,8 bi





Salário mínimo

fixado em R$ 1.210