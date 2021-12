Lula e Alckmin se encontram em jantar beneficente em São Paulo

Lula e Alckmin se encontram em jantar (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que deixou o PSDB na semana passada, se encontraram neste domingo (19/12), em um jantar beneficente em São Paulo (SP). É a primeira aparição junta de ambos desde o início da articulação que tenta emplacar Alckmin como candidato a vice-presidente em chapa encabeçada por Lula na eleição do próximo ano

Eles participam de uma confraternização do Grupo Prerrogativas, organização formada por advogados partidários do amplo direito de defesa. A lista de presença do evento tem outros caciques políticos importantes, como Márcio França (PSB), ex-governador de São Paulo, e Rodrigo Maia (sem partido-RJ), deputado federal.Alckmin deixou de ser tucano e, agora, pode rumar ao PSB . Há conversas para filiá-lo. Se a adesão acontecer, ele pode compor a chapa de Lula. Para isso, socialistas e petistas precisariam chegar a acordos sobre apoios em alguns estados. Em São Paulo, por exemplo, o PSB tem França, mas o PT tem Fernando Haddad, ex-prefeito da capital estadual.Neste domingo, mais cedo, Alckmin se reuniu com o deputado federal fluminense Marcelo Freixo, recém-saído do PSOL rumo ao PSB. Em 2018, o paulista terminou a eleição presidencial em quarto lugar.Em 2006, ele e Lula se enfrentaram no segundo turno nacional. O petista levou a melhor.