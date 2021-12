Cabo Daciolo renuncia candidatura e diz apoiar o presidenciável Ciro Gomes

Cabo Daciolo detacou que esteve reunido com Ciro Gomes ontem, sem entrar em detalhes sobre o encontro (foto: Nelson Almeida/AFP)

URGENTE



Depois da perseguição política contra Ciro, Cabo Daciolo anuncia que não é mais candidato à presidência e declara apoio a Ciro Gomes! pic.twitter.com/XTf3H12jyF %u2014 Todos Com Ciro (@todoscomciro) December 16, 2021

Menos de dois meses após anunciar sua pré-candidatura à Presidência da República , afirmando que não seria a chamada terceira via - "Mermão (sic), sou a primeira via" -, o cabo Daciolo (Brasil 35, ex- Partido da Mulher Brasileira) usou as redes sociais para comunicar, nesta quinta-feira (16/12), que desistiu da disputa eleitoral marcada para o ano que vem.Daciolo aproveitou o episódio envolvendo o presidenciável Ciro Gomes (PDT/CE) e o irmão, senador Cid Gomes (PDT/CE) , alvos de mandados de busca e apreensão da Justiça, executado pela Polícia Federal na manhã dessa quarta-feira (15/12), para justificar a decisão.

Criador

"Não sei porque estou fazendo isso, mas o Criador mandou", disse o militar reformado, que chegou a embargar a voz para dizer ainda que não sabe se disputará outro cargo no ano que vem. Ele também detacou que esteve reunido com Ciro Gomes ontem, sem entrar em detalhes sobre o encontro.

Daciolo disputou a eleição de 2018 como um dos mais pitorescos candidatos da eleição daquele ano, com um bordão recorrente:

"Glória a Deus".



Daciolo terminou a disputa eleitoral em quinto lugar , no primeiro turno, que contou ainda com um segundo turno, entre Fernando Haddad (PT) e o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que há quatro anos venceu o pleito filiado ao PSL.