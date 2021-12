Orçamento liberado

Brasília – A Câmara dos Deputados aprovou, de forma definitiva, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, que abre folga de R$ 106,1 bilhões no Orçamento da União em 2022 e servirá para pagar o Auxílio Brasil, programa substituto do Bolsa-Família, no valor de R$ 400 ao longo do ano que vem. No segundo turno de votação, os parlamentares aprovaram o texto que estabelece limite anual do pagamento de precatórios, com 327 votos a favor e 147 contrários.





Os parlamentares mantiveram a maior parte das alterações feitas pelo relator do texto no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE). Entre as mudanças mantidas está o trecho que torna o Auxílio Brasil programa de transferência de renda permanente. Também ficou mantida a obrigatoriedade de utilizar em programas sociais todo o espaço fiscal aberto pela PEC dos Precatórios.





A limitação do pagamento de precatórios com base no valor das despesas com precatórios de 2016 foi mantida, estabelecendo correção baseada na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador da inflação oficial do país, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





A única mudança foi a supressão de trecho estabelecendo datas de pagamento de precatórios devidos ao antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) – substituído pelo Fundeb.