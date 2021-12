Moro defende jornalistas: 'Imprensa não se controla, muito menos se agride'

Pré-candidato à Presidencia Sergio Moro (foto: Saulo Rolim/Podemos) O pré-candidato à Presidência Sergio Moro (Podemos) defendeu, nesta terça-feira (14/12), a imprensa brasileira. De acordo com o ex-ministro da Justiça, a “imprensa não se controla, muito menos se agride”.

O comentário do ex-juiz da Lava-Jato foi feito em meio à polêmica envolvendo uma jornalista da TV Bahia, afiliada da Globo, que foi alvo de seguranças e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).



No domingo (12/12), durante visita de Bolsonaro às áreas atingidas pelas chuvas na Bahia, um dos agentes do presidente agrediu a repórter Camila Marinho, segurando-a pelo pescoço.

“A liberdade de imprensa deve ser ampla. Jamais iremos estimular agressões. Jamais iremos propor controle sobre a imprensa, social ou qualquer que seja o nome com que se queira disfarçar a censura”, escreveu Moro nas redes sociais.





