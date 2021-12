Presidente do TSE apresenta nova urna eletrônica para as eleições 2022

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, promoveu coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 13, na qual apresentou as novas urnas eletrônicas que equiparão os postos de votação no pleito do ano que vem.



O modelo 2020, que vai compor quase metade do parque eletrônico, será distribuído por todo o País. "O equipamento é mais moderno e trará ainda mais segurança e recursos de acessibilidade", afirma o tribunal.



Serão 224.999 urnas novas de um total de 577.125 equipamentos disponíveis em 2022. Até aqui, o modelo mais recentes era de 2015. Ao todo, as eleições do ano que vem vão usar seis diferentes modelos de urna lançados desde 2009.



CONHEÇA AS PRINCIPAIS MUDANÇAS DA URNA ELETRÔNICA MODELO 2020 (UE 2020):



- Terminal do mesário com tela totalmente gráfica, sem teclado físico, e superfície sensível ao toque;



- Processador do tipo System on a Chip (SOC), 18 vezes mais rápido que o modelo 2015;



- Bateria do tipo Lítio Ferro-Fosfato: menos custos de conservação por não necessitarem de recarga;



- Mídia de aplicação do tipo pen-drive, o que traz maior flexibilidade logística para os tribunais regionais eleitorais na geração de mídias;



- Expectativa de duração da bateria por toda a vida útil da urna;



- Maior celeridade na identificação do eleitorado: enquanto uma primeira pessoa vota, outra pode ser identificada pelo mesário;



- Teclas com duplo fator de contato.