Bolsonaro condecora Michelle, Pacheco, Lira e Queiroga em cerimônia no Itamaraty

Em cerimônia no Ministério das Relações Exteriores, o presidente Jair Bolsonaro entregou nesta quarta-feira, 8, a insígnia da Ordem do Rio Branco para um seleto grupo de convidados. Na lista dos agraciados estavam a primeira-dama Michelle, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); e da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), além do procurador-geral da República, Augusto Aras.



Apesar de constarem da lista, Pacheco e Lira não compareceram à solenidade porque naquele momento se encontravam no Congresso, envolvidos na promulgação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios. A proposta é prioridade para o Palácio do Planalto porque abre caminho para o pagamento do Auxílio Brasil.



Os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil), Marcelo Queiroga (Saúde), João Roma (Cidadania), Flávia Arruda (Secretaria de Governo), Anderson Torres (Justiça) e Bruno Bianco (Advocacia-Geral da União) também foram homenageados. Receberam a medalha, ainda, o chefe de gabinete de Bolsonaro, Celio Faria Júnior, e os presidentes da Caixa, Pedro Guimarães, e do BNDES, Gustavo Montezano.



A insígnia da Ordem de Rio Branco é uma homenagem ao Patrono da Diplomacia Brasileira, o Barão do Rio Branco. Todos os agraciados citados acima foram condecorados pelo presidente com o maior grau da honraria, a Grã-Cruz.



Após a entrega das medalhas, os convidados participaram de um coquetel no Palácio do Itamaraty, mas a imprensa foi barrada. Bolsonaro não discursou na solenidade.